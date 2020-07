Rehabilitimi i rrugës së “Durrësit”, Bashkia e Tiranës njofton si do të devijojë qarkullimi i automjeteve

TIRANË

Bashkia e Tiranës njofton për devijim të qarkullimit të automjeteve si pasojë e nisjes së punimve për rehabilitimin e Rrugës së “Durrësit”. Për këtë qëllim, nga qarkullimi i automjeteve në segmentin Rruga e “Durrësit”, nga Rruga “Ded Gjo Luli” deri në sheshin “Karl Topia” do të bëhet i kufizuar. Linjat e transportit publik që qarkullojne në rrugën e “Durrësit” do të devijohen për në rrugën “Mine Peza”, me stacionim në afërsi të kryqëzimit me rrugën “Milan Shuflaj ”. Kurse, qarkullimi i mjeteve të emergjencës dhe të Policisë së Shtetit, do të jetë i mundur gjatë gjithë fazës ndërtimore.

Sipas planit të lëvizjes, gjatë fazës së parë, do të ndalohet qarkullimi i automjeteve në rrugën “Asim Vokshi” në afërsi të sheshit “Karl Topia”, sipas planit të lëvizjes më poshtë:

Ndalohet qarkullimi i automjeteve në rrugën “Asim Vokshi” me drejtim lindje-perëndim. Qarkullimi i automjeteve do të kryhet me dy sense në Rrugën “Asim Vokshi” me drejtim perëndim-lindje. Gjithashtu, ndalohet lëvizja e automjeteve nnë rrugën “Asim Vokshi” me drejtim perëndim-lindje.

Ndërkaq, gjatë fazës së dytë, do të ndalohet qarkullimi në segmentin e rrugës së “Durrësit” nga sheshi “Karl Topia” deri në afërsi të kryqëzimit me “Kafe Flora”. Lëvizja e automjeteve do të kryhet me dy sense në rrugën “Mine Peza”, ku do të ndalohet parkimi në të dyja anët e rrugës. Për të lehtësuar qarkullimin e automjeteve, do të lihen të lira kalimet të rrugët “Fortuzi”, “Bogdanët” dhe “Milan Shuflaj” gjatë gjithë fazës ndërtimore.

Ndërsa, gjatë fazës së tretë, do të ndalohet qarkullimi në segmentin e rrugës së “Durrësit” nga kryqëzimit me rrugën “Mine Peza” deri te sheshi “Skenderbej”. Punimet do të kryhen vetëm natën në mënyrë që qarkullimi i automjeteve do të jetë i lirë në rrugën “Ded Gjo Luli”. Qarkullimi i automjeteve do të ndalohet në rrugën “Asim Vokshi” në afërsi të sheshit “Karl Topia” deri në rrugën “Hysni Gërbolli”. Edhe në këtë segment, punimet do të kryhen vetëm natën në mënyrë që qarkullimi i automjeteve do të jetë i lirë në unazën e qytetit.