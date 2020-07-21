Negociatat për listat/ Rama takohet me Murrizin në 19:00 te Kuvendi
TIRANE-Negociatat për ndryshimet Kushtetuese do të vijojnë pasditen e sotme në orën 19:00. Kryeministri Edi Rama dhe kryetari i grupit demokrat në Kuvendin e Shqipërisë Myslim Murrizi do të zhvillojnë një takim në mbrëmje në Kryesinë e Kuvendit.
Takimi vjen një ditë pas tryezës në Pallatin e Kongreseve në Këshillin Politik mes të gjitha palëve ku nuk u gjet konsensusi dhe vetëm disa orë, pas takimit të kryeministrit Edi Rama me ambasadoren e SHBA-së, Kim.
Ndryshimet Kushtetuese që hapin listat dhe ndalojnë koalicionet u propozuan nga opozita parlamentare, e cila kërkon pranimin e tyre me cdo kusht për të dhënë votën për paktin e 5 Qershorit, por opozita parlamentare është kundër.