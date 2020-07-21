LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Negociatat për listat/ Rama takohet me Murrizin në 19:00 te Kuvendi

Lajmifundit / 21 Korrik 2020, 14:21
Politikë
Negociatat për listat/ Rama takohet me Murrizin në 19:00 te Kuvendi

TIRANE-Negociatat për ndryshimet Kushtetuese do të vijojnë pasditen e sotme në orën 19:00. Kryeministri Edi Rama dhe kryetari i grupit demokrat në Kuvendin e Shqipërisë Myslim Murrizi do të zhvillojnë një takim në mbrëmje në Kryesinë e Kuvendit.

Takimi vjen një ditë pas tryezës në Pallatin e Kongreseve në Këshillin Politik mes të gjitha palëve ku nuk u gjet konsensusi dhe vetëm disa orë, pas takimit të kryeministrit Edi Rama me ambasadoren e SHBA-së, Kim.

Ndryshimet Kushtetuese që hapin listat dhe ndalojnë koalicionet u propozuan nga opozita parlamentare, e cila kërkon pranimin e tyre me cdo kusht për të dhënë votën për paktin e 5 Qershorit, por opozita parlamentare është kundër.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion