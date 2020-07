Kura e koronavirusit, gjaku i lamave siguron çelësin e terapisë imune

Shkencëtarët nga “Instituti Rosalind Franklin”, në Mbretërinë e Bashkuar kanë krijuar antitrupa, për të forcuar sistemin imunitar, duke përdorur gjakun e lamave.

“Koktejli antitrup” i bazuar në gjakun e lamve, do të hyjë në provë klinike, muajt e ardhshëm. Në këtë përfundim studjuesit janë bazuar në strukturat bio-molekulare të gjakut, në trupin e lamave.

“Ato kanë antitrupa të vegjël të strukturuara në atë mënyrë sa shkojnë relativisht mirë me gjakun e njeriut. Kjo do të thotë se fillimisht anti trupat do të zhvillohen na laburator e më pas të futen në trupin e njeriut.”-janë shprehur shkencëtarët

Profesor James Naismith, drejtori i Institutit Rosalind Franklin dhe studiuesi kryesor, e përshkroi teknikën si të ngjashme me prerjen e një çelësi që i përshtatet derës për të dalë nga koronavirusi.

“Me antitrupat e lamës, ne kemi çelësa që nuk përputhen plotësisht, por ata do të hyjnë në bravë, por s’do të jetë ekzistuese përgjithmonë. Kështu që ne e marrim atë çelës dhe përdorim biologjinë molekulare për të përpunuar pjesët e tij, derisa të kemi prerë një çelës që përshtatet.

Antitrupat janë pjesë e asaj që njihet si sistemi imunitar adaptiv, ato janë molekula që në thelb formojnë përgjigje të një virusi pushtues ose bakterie. Atëherë nëse infektoheni përsëri, trupi juaj do i kërkojë sërisht këto antitrupa.

Ky lloj i terapisë imune në thelb rrit sistemin imunitar të një personi të sëmurë me antitrupa të cilët tashmë janë përshtatur me virusin. Tashmë ka prova që gjaku i pasur me antitrupa, i marrë nga njerëzit që janë rikuperuar kohët e fundit nga koronavirusi, mund të përdoret si një trajtim.” -shpjegoi Prof. Naismith



“Në laborator, ne mund të bëjmë nanobodione që vrasin virusin e gjallë jashtëzakonisht mirë, më mirë se pothuajse çdo gjë që kemi parë deri më tani,” shtoi ai.

“Në thelb, ne po bëjmë në laborator atë që bëjnë të gjitha sistemet imune në trup,” shpjegoi Prof. Naismith.

Ekipi po synon të testojë vaksinën gjatë këtyre muajve tek kafshët, me qëllim që në fund të vitit të jetë gati për njerëzit.