I armatosur, i sëmuri mendor merr peng autobuzin me rreth 20 njerëz, izolohet qendra e qytetit

Një person i armatosur ka marrë peng një autobuz me rreth 20 njerëz në qytetin verilindor të Lutsk në Ukrainë.

Lajmi u publikua në Facebook nga policia e Ukrainës.

“Këtë mëngjes morëm një mesazh në lidhje me një njeri që kishte marrë peng një autobus me rreth 20 persona në bord në qendër të Lutsk, mes të cilëve shumë gra, dhe fëmijë. Rrëmbyesi është i pajisur me eksploziv dhe mban armë. Qendra e qytetit është izoluar për sigurinë e qytetarëve. Të gjitha forcat e policisë janë në vendin e ngjarjes”.

Sipas Ministrisë së Brendshme, burri kishte kërcënuar se do të hidhte në erë autobuzin. Ai njihet si person me probleme mendore teksa edhe nje tjetër herë kishtë kërcënuar se do të hidhte një bombë në një zonë të qytetit, e frekuentuar nga shumë njerëz.