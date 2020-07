Vizita dy-ditore në Kosovë, Basha e nis turin e takimeve me kryeministrin Avdullah Hoti

Ashtu siç ishte parashikuar, kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ndodhet për një vizitë zyrtare në Kosovë.

Mësohet se në orën 11:00 lideri i opozitës do të takohet me kryeministrin e Kosovës, Avdullah Hoti në selinë e qeverisë në Prishtinë. Pas takimi Basha dhe Hoti do të kenë një komunikim me median.

AXHENDA:

Ora 11.00- Takim me Kryeministrin Avdullah Hoti

VENDI: Kryeministria

Ora 12.00 -Takim me Presidentin Hashim Thaçi

VENDI: Presidencë

Ora 13.00- Takim/drekë pune me Kryetarin e Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurtin

Ora 15.00- Takim me Kryetaren e Kuvendit Vjosa Osmani

VENDI: Zyra e Kryetarit të Kuvendit

Ora 16.00- Takim me Ramush Haradinaj, Kryetari i AAK

VENDI: Selia e AAK

Ora 17.00 – Takim me Fatmir Limaj, Kryetari i Partisë Nisma për Kosovën

VENDI: Selia e Nismës

Ora 17:45 – Takim me drejtuesit e LDK-së VENDI: Selia e LDK

Ora 18:30 – Takim me drejtuesit e PDK-së VENDI: Selia e PDK

Të martën, Kryetari i Partisë Demokratike do të takohet me Kryetarin e Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti, dhe me Kryetarin e Komunës së Mitrovicës, Agim Bahtiri.

Gjithashtu, Basha do të zhvillojë homazhe pranë varrit të Presidentit Ibrahim Rugova, varrit të Isa Boletinit në Boletin, si dhe do të zhvillojë homazhe te Memoriali i Jasharëve në Prekaz.

Në vizitën në Kosovë, Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha është shoqeruar nga Edi Paloka, Nënkryetar i PD, Besnik Mustafa, ish-ministër i Jashtëm dhe Kryetar i Këshillit të Ambasadorëve Shqiptarë, Kreshnik Collaku, anëtar i Kryesisë së PDSH, Arben Cejku, ish-ambasador dhe drejtues i Qëndrës Shqiptare për Mirëqeverisje.