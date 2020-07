Shenjat e fatit, cfare parashikon horoskopi per diten e sotme 20 korrik 2020

Dashi

Nje prej miqve tuaj ka gjasa t’ju tregojë gjerë e gjatë rreth transformimit të tij/saj. Megjithatë nuk përjashtohet mundësia që t’ju krijojë shumë besim. Sa i përket aspektit profesional, së shpejti mund t’ju jepet një detyrë e re.

Demi

Nëse kohët e fundit keni qenë shumë të vetëkënaqur, përpiquni ta frenoni një gjë të tillë. Bëni kujdes me dietën ushqimore. Partneri/partnerja juaj mund të ketë një kërkesë të veçantë ndaj jush sot.

Binjakët

Ekziston mundësia që dikush të sillet në mënyrë të papritur ndaj jush. Megjithatë, një sjellje e tillë mund t’ju argëtojë. Mos ndikoni në sjelljen e tij/saj por përpiquni më shumë që ta studioni atë.

Gaforrja

Ka qenë e vështirë për ju të përballeni me ndryshimet që keni kaluar gjatë kësaj periudhe. Është e rëndësishme të kaloni disa ditë pushimi, në mënyrë që të reflektoni. Marrëdhënia juaj në çift do të jetë më e ‘gjallë’ se asnjëherë tjetër.

Luani

Përpiquni të tregoheni më të hapur dhe të lejoni njerëzit rreth jush t’ju njohin më shumë. Mos u ndjeni keq për defektet që mund të keni, por tregojini botës që dëshironi të ecni përpara.

Virgjëresha

Ekziston mundësia të përballeni me probleme gjatë ditës së sotme, por bëni kujdes të mos alarmoni të tjerët lidhur me këtë. Gjithçka parashikohet të kalojë shpejt, ndaj mos e teproni duke u ankuar pafund.

Peshorja

Mund të mos dini gjithçka, por keni zemër. Përdorni mirësjelljen në mënyrë që të krijoni shoqëri më të fortë. Nga kjo nuk do të përfitoni vetëm ju, por edhe të tjerët rreth jush.

Akrepi

Përqëndrohuni maksimalisht në biznesin tuaj sot. Lexoni mirë kontratën para se ta nënshkruani. Ndoshta askush nuk po përpiqet t’ju mashtrojë, por gjithsesi duhet të jeni të përgatitur të mbroni veten.

Shigjetari

Sot ka gjasa të mos ju shpëtojnë as detajet më të vogla. Do të jeni gjithë kohës vigjilentë. Do të jeni i/e para që do të vini re diçka të re tek miku/mikja juaj.

Bricjapi

Sa i përket aspektit financiar, duket se gjërat po shkojnë në drejtimin e duhur. Rekomandohet të bëni disa investime të nevojshme. Nuk parashikohen probleme, ndaj ecni përpara.

Ujori

Të lindurit e kësaj shenje sot mund të merren me disa punë të vogla, të cilat mund t’ju zënë një pjesë të mirë të ditës. Megjithatë, do të ndiheni plot energji dhe dita nuk do t’ju duket aspak e mërzitshme.

Peshqit

Nëse jeni në kërkim të një parteri, mënyra sesi po kërkoni është e gabuar. Përpiquni të gjeni mënyra të veçanta për të tërhequr vëmendjen e personit që pëlqeni. Në aspektin profesional, parashikohet një ditë e qetë./bw