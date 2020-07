Reagon e mbijetuara e aksidentit ku vdiq parashutisti: Me dhimbje të thellë…

Të dielën ka ndodhur një aksident në mes dy parashutistëve, të cilët janë përplasur gjatë kohës së aterrimit në fshatin Korishë të Prizrenit. Si pasojë e këtij aksidenti, ka vdekur Fatos Gërxhaliu nga Vushtrria.

Pas këtij rasti ka reaguar edhe Jona Gegaj, e cila ka mbetur e lënduar nga ky aksident. Përmes një postimi në llogarinë e saj në Facebook, ajo ka thënë se me dhimbje e ka marrë lajmin se Fatosi e ka humbur jetën.

“Dje me datë 19.07 u ndeshëm aksidentalisht në ajër unë dhe kolegu Fatos Gerxhaliu. Me dhimbje te thellë mora lajmin qe Fatosi humbi betejën me jetën . Fatos kemi me t’kujtu sa te kemi jete ty dhe miresine tende. Bashkënjdej dhimbjen me kolegë e familjarë.”, ka shkruar ajo.

Për rastin ka reaguar edhe nënkryetari i Komunës së Vushtrrisë, Besim Myzaqi. Ai i ka shprehur ngushëllime familjes Gërxhaliu, derisa ka thënë se ky lajm i ka tronditur të gjithë.

“E nderuara familje Gërxhaliu, lajmi i trishtë për ndarjen nga jeta të djalit tuaj Fatos Gërxhaliu në një aksident tragjik na tronditi të gjithëve. Fatosi ishte një djal shembull ne qytetin tonë, sportist e i dashur, që me mirësinë dhe ndershmerinë e tij na ka bërë qe secili nga ne të bashkëndjejmë dhe ta përjetojmë si humbje të anëtarit të familjes”, ka shkruar Myzaqi.