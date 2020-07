Publikon fotot e koleksionistit Thimo të gjakosur, deputeti Maliqi: U dhunua nga kunati i Peleshit

Deputeti i opozitës, Lefter Maliqi ka denoncuar një ngjarje, ku deklaron se koleksionisti Gjergji Thimo është dhunuar.

Përmes një mesazhi në ‘Facebook’ Maliqi pohon se Thimo është dhunuar nga kunati i deputetit dhe ish-zëvendëskryeministrit Niko Peleshi.

Teksa nuk i kursen akuzat për kryeministrin Edi Rama, deputeti opozitar pohon se gjaku i Thimos dhe shantazhet, do të kthehet në makthe.

DENONCIMI I MALIQIT

Rilindja sekt kriminal. Dhunohet barbarisht koleksionisti Gergji Thimo nga kunati i deputetit dhe ish zv.Kryeministrit Peleshi. Ramzi hiq dore nga patrioti,intelektuali e kurajozi Gjergj Thimo,te cilin pasi i shkaterrove jeten,e burgose,ia grabite ikonat,e semure,e ndave nga familja,e largove nga vajza,tani e shantazhon,e kercenon e dhunon,e survejon vetem pse guxoj te demaskoj si ajdut e trafikant ikonash i denuar ne Paris me dosje personale e me Kartel.Hiq dore nga cdo inskenim dhune,se ditet i ke te numeruara.

Per te gjitha ,mekatet,shantazhet,kercenimet,dhunimet,burgosjet qe u ke bere qindra mijra shqiptareve te ndershem si Z.Thimo ,artisteve,gazetareve,studenteve,shoqerise civile,opozitareve,oficereve dhe prokuroreve e gjyqtareve te ndershem e kurajoze po vjen dita qe do pergjigjesh.Sot z.Gjergj Thimo ka mbeshtetjen e te gjitheve me zemer kurse ti ke percmimin e cdo shqiptari.Pushteti,babezia,lakmia ti kane errur syt,kujdes se do qerohesh dhe do perfundosh ne gremin.

Qesh mire kush qesh i fundit.Do e pesosh nga se pret,hiq dore nga marrezit sa nuk eshte vone,e ke mbush kupen,ka filluar te derdhet.Gjaku i Thimos,shantazhet,kercenimet,dhuna,burgosjet,mekatet qe u ke bere shqiptareve do te kthehet ne makthe…Armiku i padukshem ne trurin tend do te kthehet ne armik real duke te sulmuar nga se pret…