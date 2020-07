NFL kufizon sportet që do të startojnë aktivitetin javën e ardhshme

Rookies, Chiefs and Texsans, ditën e sotme, kanë kryer tamponet për COVID-19. Ky është hapi i parë për nisjen e proçesit të stërvitjes dhe zhvillimit të aktiviteteve sportive, javën e ardhshme. Fillimisht të pakta do të jenë skuadrat që do të fillojnë aktivitetin. Tamponi do të kryhen në vazhdim nga të gjithë.

Shoqata e Lojtarëve NFL dhe NFL ka diskutuar për një numër çështjesh të pazgjidhura që përfshijnë kohëzgjatjen e bërjes së testimeve, procedurat e heqjes dorë, numrin e lojërave paraprake, humbjet e të ardhurave dhe strukturën e përgjithshme të kampit të trajnimit. Javën e kaluar u duk se këto problematika kishin përfunduar, por nga deklaratat e kësaj dite rezulton se shumë çështje kanë mbetur pa zgjidhur.

Mark Maske nga Washington Post raporton se “Progresi vazhdon të bëhet në çështjet e shëndetit dhe sigurisë, por që e hëna është një hap i parë i shpejtë dhe i mirë për të kapërcyer të gjitha peripecitë e tjera.”