Shifra alarmante në Kosovë, raportohen mbi 30 mijë të prekur nga marsi, 2676 raste aktive me koronavirus

Lajmifundit / 19 Korrik 2020, 09:03
Kosovë&Rajon
Shifra alarmante në Kosovë, raportohen mbi 30 mijë të prekur

Kosova vazhdon të përballet me numër të madh të rasteve me COVID-19. Madje, ditëve të fundit janë shtuar edhe vdekjet nga kjo pandemi. Po ashtu tashmë është rritur edhe numri i testimeve.

Që nga 13 marsi kur edhe u regjistruan rastet e para me COVID-19 në Kosovë, janë testuar 30,567 persona në dyshimtë në virusin SARS-CoV-2.

Prej tyre 5,617 raste kanë rezultuar pozitive, me gjithsej 130 vdekje. Numri i të shëruarve deri më sot ka arritur në 2,811, ndërsa 2676 raste mbesin aktive.

“Numri total i rasteve pozitive është 5.617 raste nga 30.567 persona të dyshimtë në virusin SARS-CoV-2, me gjithsej 130 raste të vdekjes të cilët kanë pasur sëmundje të tjera shoqëruese. Gjatë 24 orëve të fundit, janë shëruar 171 pacientë derisa numri i përgjithshëm i të shëruarve deri më sot është gjithsej 2.811 raste, kurse numri i rasteve aktive është 2.676”, thuhet në raportin e fundit të IKSHPK-së.

