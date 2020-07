Shenjat e fatit, horoskopi për ditën e sotme 19 korrik 2020

Dashi

Sot do t’ju duhet të merrni një vendim të vështirë. A do të bëni atë që dini se duhet të bëni, apo atë që dëshironi të bëni? Bëni një hap prapa dhe shikoni problemet e mundshme që mund të zhvillohen nëse merrni rrugën e thjeshtë.

Demi

Ju duhet ta dini që tani përsosmëria thjesht nuk ekziston, dhe se sakrifikimi i kohës tuaj të lirë është humbje kohe. Rregulloni pritshmëritë tuaja dhe pushoni pak! Ndonjëherë të qenit i dobët në detaje nuk ju bën dembel, kjo ju bën të zgjuar në një mënyrë.

Binjaket

Diversiteti është erëza e jetës. Ju duhet të përpiqeni të përzieni gjërat dhe të ndryshoni rutinën tuaj të përditshme. Nuk ka rëndësi se si e bëni atë. Ju mund të merrni një rrugë të re për të shkuar në punë ose dyqan, të vishni diçka krejtësisht të ndryshme nga rrobat tuaja të zakonshme, ose të planifikoni udhëtimin tuaj të ardhshëm.

Gaforrja

Kthejeni vëmendjen tuaj drejt zgjidhjes së biznesit të papërfunduar sot. A ka ndonjë projekt që keni lënë të papërfunduar? Gabimet e vogla mund të kthehen në dhimbje të mëdha koke nëse nuk jeni të kujdesshëm. Mos u trembni. Ju duhet të dilni nga guaska juaj.

Luani

Bashkohuni në një përpjekje ekipi sot dhe do të arrini të keni sukses. Filloni të keni një vështrim më pak personal për gjërat sot dhe motivoni veten të veproni për të mirën më të madhe, jo vetëm lumturinë ose rehatinë tuaj. Sido që të jetë, bëni një gjest që është bujar, i thjeshtë dhe i sjellshëm.

Virgjeresha

Kujdes nga dikush që po përdor disa taktika të caktuara për të marrë atë që dëshiron. Ky person mund të jetë i gatshëm të shkelë mbi të tjerët. Shmangeni atë ose tregoni kujdes. Në aspektin sentimental, gjasat janë që të merrni lajme pozitive.

Peshorja

Zemra juaj po lufton me një zgjedhje. Ndani dilemën tuaj me dikë që nuk është i njohur me të kaluarën tuaj dhe merrni një perspektivë të freskët. Një kthesë e papritur do t’ju fusë në qendër të vëmendjes. Jini të qetë në reagimet tuaja.

Akrepi

Ka një kohë dhe një vend për përzierjen e financave me miqësitë tuaja, por sigurisht që ajo kohë nuk është tani. Të gjitha shenjat thonë se duhet të mbani paratë tuaja dhe miqtë tuaj të ndara sot. Ekziston një gjasë e madhe që të takoni një person interesant sot.

Shigjetari

Ju keni një sens të gjashtë për atë që njerëzit e tjerë janë duke menduar, dhe kjo mund të jetë jashtëzakonisht e dobishme për të gjithë të përfshirër në një projekt të rëndësishëm. Shikoni njerëzit, veprimet e të cilëve duken shumë në kundërshtim me filozofinë tuaj. Me paratë, sot do t’ju duhet të tregoni kujdes.

Bricjapi

Lërini sytë dhe gjuhën e trupit të bëjnë më shumë sesa fjalët tuaja. Shumëçka mund të komunikohet me një vetull të harkuar ose me një lëvizje të kokës. Edhe në takimet e biznesit ose në ambiente të tjera profesionale, duhet të përpiqeni t’i thoni gjërat me sa më pak fjalë. Sot, komunikimi joverbal është mënyra më e mirë për të arritur pikën tuaj.

Ujori

Skena është gati që ju të bëni një debutim sot. Ju nuk duhet të shqetësoheni për të bërë përshtypje të mirë. Ju duhet të shqetësoheni vetëm për të qëndruar shumë gjatë në qendër të vëmendjes. Do të ishte një veprim i mençur politik. Ju mund të zotëroni çdo ngjarje sot mjafton të tregoni gatishmëri.

Peshqit

Nëse jeni plotësisht i sinqertë me veten, mund të pranoni që kohët e fundit po i merrni gjërat pak personalisht. Do të bënit mirë të shtoni një shtresë tjetër në armaturën tuaj. Nëse lejoni që komentet e pakujdesshme të njerëzve t’ju dëmtojnë, nuk do të qëndroni të përqendruar në çështjet e duhura./bw