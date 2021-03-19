LEXO PA REKLAMA!

Ish-ushtari rus që humbi njërin sy gjatë luftës në Kosovë, ndërron jetë nga Covid-19

Lajmifundit / 19 Mars 2021, 23:09
Kosovë&Rajon

Ish-ushtari rus, Albert Andijev pas infektimit me COVID-19, ka vdekur në Spitalin e Batajnicë të Serbisë.

Siç raportojnë mediet serbe, Andijev me origjinë nga Osetia e Jugut, më 5 maj 1999 gjatë luftimeve në Suharekë, ishte plagosur rëndë nga ushtarët e UÇK-së në syrin e djathtë dhe për pasojë e kishte humbur atë.

Pas luftës në Kosovë, ai kishte qëndruar për të jetuar në Vlastonicë të Serbisë.

Ai u martua me një serbe dhe ka lënë pas vetës një djalë.

Disa vjet më vonë, familja e tij u transferua në Beograd. 

