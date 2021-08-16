LEXO PA REKLAMA!

Rrëmujë në aeroportin e Kabulit, vdesin 5 afganë, ja çfarë deklarojnë dëshmitarët

Lajmifundit / 16 Gusht 2021, 10:59
Bota

Rrëmujë në aeroportin e Kabulit, vdesin 5 afganë, ja

Në aeroportin e Kabulit, thuhet se janë vrarë 5 afganë, teksa përpiqeshin që të hipnin në avion, në mënyrë që të largohen nga Afganistani.

Rrëmujë në aeroportin e Kabulit, vdesin 5 afganë, ja

Dailymail shkruan se viktimat u qëlluan ushtarët amerikanë, të cilët po tentonin që të mbrapsnin qytetarët, të cilët shkaktuan shumë trazira dhe rrëmujë.

Ndërkohë që dëshmitarët tregojnë se nuk janë të sigurt nëse vdekja e personave në fjalë ka ardhur nga arma apo nga rrëmuja që shkaktuan. Më herët u bë me dije se ushtarët amerikanë kanë qëlluar me armë për të qetësuar turmën.

Rrëmujë në aeroportin e Kabulit, vdesin 5 afganë, ja

Ndërkohë kjo situatë ka ardhur pasi talebanët kanë pushtuar vendin, ndërkohë që dhe presidenti i vendit, Ghani e dorëzoi postin dhe pushtetin duke braktisur Afganistanin.

