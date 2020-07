Shtimi i ndjeshëm i rasteve me Covid në vend, opozita ngre alarmin për tamponët

Gjatë 24 orëve e fundit Ministria e Shëndetësisë bëri të ditur se janë kryer rreth 500 testime mirëpo kjo shifër për opozitën është ende e ulët.

Ish-deputeti Bardh Spahia, tha se në Shkodër bëhen vetëm 6 tamponë në ditë nga 5 që ishin më përpara, sipas tij kjo shifër është vërtët qesharake.

Gjithashtu ai i bën thirrje qeverisë për të rritur numrin e testimeve. Spahia shton se është e papranueshme që vatrat e reja të shfaqen çdo ditë.

Reagimi i plotë:

Dhënia e tamponëve me racion, është një praktikë e ligë, e cila sado të mohohet, dikur do shpërthejë publikisht dhe kostot janë njerëzore. Po ndodh në Shkodër! Pas denoncimeve se Shkodra kishte 5 tamponë në ditë me racion, u bënë 6, një shifër tejet qesharake për popullsinë e zonës.

Tashmë spitali rajonal i Shkodrës është në kolaps, me pacientë të dyshuar me Covid, e të testuar vetëm me skaner, që konfirmoi dyshimet e mjekëve. Shkak është mungesa e tamponëve, sepse nga 3-6 tamponë që i dërgohen Shkodrës janë një tallje, jo mbështetje në këtë situatë shpërthimi të virusit Korona.

Dhe në vend që të merren masa urgjente, impenjimi është për ta fshehur situatën, duke ç’orientuar publikun. Eshtë modeli që Edi Rama vazhdon të ndjekë edhe në largim! Postohet video nga spitali infektiv për të krijuar panikun, të vetmen “punë” që di të bëjë mirë. E nga ana tjetër zhvendoset orari i raportimit ditor të situatës së Covid-19, nga paradite në pasdite, në mënyrë që të riparohet disi sa për fasadë, realiteti i mungesës së tamponëve!

Si ka mundësi që të vazhdohet me të njëjtën praktikë, e cila rezultoi një dështim spektakolar dhe këtë e dëshmojnë cdo ditë shifrat që shpallen, ato që i kontrollojnë vetë autoritetet? Ky dështim në menaxhimin e Covid-19 ka vetëm një emër: Edi Rama.

Sic kemi bërë që në muajin mars, nuk do lodhemi së përsërituri, se duhet rritur patjetër, e sa më shumë numri i testimeve, sidomos në kushtet kur të gjithë i janë kthyer normalitetit, edhe të stinës, pushimeve! Eshtë e papranueshme që vatrat të shfaqen cdo ditë, edhe në spitale, sepse njerëzit nuk testohen e lihen në mëshirë të fatit! Maskat e higjiena mbeten një sakrificë e njëanshme e qytetarëve, nëse autoritetet shëndetësore nuk bëjnë detyrën e tyre: testim e gjurmim, intensiv madje në këtë fazë! Shpenzimi i energjive për të mbuluar dështimin me propagandë është kriminal! Propaganda të kushton më shtrenjtë sepse rrezikon jetë njerëzish!