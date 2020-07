Vetëm pak ditë më parë në zonën e ish-bllokut ndodhi një përplasje me armë ku dhe policia e Tiranës ka arrestuar Rois Babasin, djalin e ish-deputetit të PD, Ndriçim Babasi.

Babasi ra në prangat e policisë pasi u dyshua për plagosjen e një 39-vjeçari pas një konflikti që ata patën.

Gjykata ka vendosur “arrest me burg” 10 ditë ndaj tij. Ky vendim, është marrë me argumentin se do të hetohet dhe do të gjenden prova të reja.

Po ashtu mësohet se masa ndaj tij është dhënë në spital./lajmifundit