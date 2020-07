Pamjet e rënda/ Babai ekzekutohet me armë në prani të vajzës së vogël

Disa pamje të rënda në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tregojnë momentin kur një person vritet nga në prani të vajzës së mitur.

Ngjarja ndodh në New York, ndersa në video shihet personi i identifikuar si Anthony Robinson, i cili ekzekutohet në mes të ditës.

Ai u qëllua fatalisht ndërsa po shëtiste me vajzën e tij gjashtë vjeçare në Bronx.

Kamerat kanë filmuar momentin e tmerrshëm kur babai 29-vjeçar u qëllua për vdekje në rrugë, teksa plumbat erdhën nga një automjet.

Vajza e vogël shpëtoi pa u dëmtuar.

Earlier this morning, members of the Bronx Violent Felony Squad with the assistance of Bronx Warrants, 44 Pct Squad, the Criminal Enterprise Investigations Section, and TARU apprehended & arrested Davon Delks, Laquan Heyward, and Devon Vines for the Homicide of Anthony Robinson. pic.twitter.com/0sddj0OVZZ

— Chief Rodney Harrison (@NYPDDetectives) July 16, 2020