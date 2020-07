Meta kujton luftëtarin e lirisë: Në Shqipëri ne kemi pasur ‘Mandelat’ tanë

Presidenti Ilir Meta ka kujtuar sot veprën e Nelson Mandelës, i cilësuar si luftëtari i lirisë. Përmes një mesazhi në ‘Facebook’ kreu i shtetit ka risjellë në vëmendje thëniet e ccmuara të Mandelës.

MESAZHI I METËS

Sot, në Ditën Ndërkombëtare të Nelson Mandelës, kujtojmë me nderim jetën dhe veprën e luftëtarit të lirisë, i cili frymëzoi mbarë botën me angazhimin, përkushtimin dhe këmbënguljen e Tij për paqen, pajtimin dhe mbrojtjen e të drejtave themelore të njeriut.

“T’u mohosh njerëzve të drejtat e tyre njerëzore do të thotë që të sfidosh vetë thelbin e të qënit njeri.”, – ky ka qenë mësimi i Nelson Mandelës për të gjithë ne.

Në Shqipëri ne kemi pasur ‘Mandelat’ tanë, të cilët për dekada me radhë gjatë regjimit komunist, janë përndjekur mizorisht e pa mëshirë dhe janë privuar nga liria për shkak të ideve dhe besimeve të tyre.

Por ata mbijetuan për të na treguar dhe lënë amanet se liria, demokracia dhe pluralizmi nuk janë dhënë njëherë e përgjithmonë, as vijnë si dhuratë dhe as qëndrojnë si të tilla.

Ato duhen ruajtur, mbrojtur dhe zhvilluar sipas standardeve më të avancuara që meriton kombi shqiptar, që aq shumë ka vuajtur nga mungesa e tyre.