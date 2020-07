Francë/ Pushteti në ‘duart’ e popullit: Macron shtyn reformën ndaj pensionistëve deri në 2021

Jean Castex, kryeminsitri i ri i presidentit francez Emmanuel Macron, ka pranuar sot të pezullojë reformën e kontestuar të pensioneve duke u tërhequr ndaj kërkesave të protestuesve të njohur si “Jelekët e Verdhë”.

Castex tha se negocjatat mes qeverisë dhe sindikatave do të shtyhen deri në 2021 për t’u fokusuar në rekuperimin ekonomik prej krizës së COVID-19.

Reforma e nxitur nga presidenti Emmanuel Macron u ndalua rrjedhimisht në shkurt nga pandemia, por zemërimi prej saj nxorri në rrugë qindra mijëra njerëz në fillim të vitit.

Vendimi pritet të shfrytëzohet nga kundërshtarët e Macron duke e quajtur një shenjë dobësie.

Castex u tha dje gazetarëve se kreu takimin e parë me sindikatat që prej marrjes së postit: “Prioriteti është beteja kundër krizës, për punësimin dhe kundër papunësisë.” Ai insistoi se reforma, e cila përfshin rritjen me dy vjet të moshës së pensionit në 64, nuk do të anullohet, por do të shtyhet deri pas zgjedhjeve presidenciale.