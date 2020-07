E hëna ‘zien’ për ‘listat’, Basha ikën në Kosovë

Në kohën që në Tiranë do të mblidhet Këshilli Politik për hapjen e listave dhe koalicionet, Lulzim Basha do të niset për në Kosovë. Mësohet se kryedemokrati do të zhvillojë ditën e hënë një vizitë në Prishtinë me ftesë të kryeministrit Hoti, që pak javë më parë ishte në Tiranë.

Gjatë vizitës lideri demokrat do të takohet me përfaqësuesit e lartë të politikës në Kosovë. Kujtojmë që Lulzim Basha nuk pranoi që të ishte vetë pjesë e tryezës së Këshillit Politik duke çuar Gazment Bardhin, ndryshe nga Edi Rama që do të jetë vetë i pranishëm.