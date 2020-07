E FUNDIT/ Përplaset për vdekje 60 vjeçari në Lushnjë

Pasditen e sotme në aksin rrugor Rrogozhinë –Lushnje është regjistruar një aksident me pasojë vdekjen e një 60 vjecari. Viktima është identifikuar me inicialet L.Sh, banues në qytetin e Lushnjës. Ai po udhëtonte me biçikletë kur u përplas nga një automjet tip “Benz” që po drejtohej nga shtetasi me inicialet E.B.

Informacion paraprak: Sot rreth orës 18:00, në aksin rrugor Rrogozhinë –Lushnje, në afersi të fshatit Dushk, shtetasi E. B. duke drejtuar mjetin tip “Benz” ka aksidentuar me pasojë vdekjen shtetasin L. Sh., 60 vjeç, banues në Lushnje, i cili po udhëtonte me biçikletë.

Eshtë shoqëruar në Komisariat drejtuesi i mjetit dhe po kryhen veprimet proceduriale. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.