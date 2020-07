Demaskohet Ogerta Manastirliu/ Fakte jo reale në video

Ditën e sotme Ogerta Manastirliu publikoi një video ku bëhej thirrje të vendosej maska dhe të mos rrèzikohej jeta jonë apo e të dashurve tanë rreth nesh, duke paraqitur pamje të disa të sèmurëve.

Video u shpërnda, në të gjitha mediat. Pamjet tregonin persona të sëmurë të cilët dukeshin se ishin rëndë dhe aludohej se ishin të sëmurë me Còvid-19 dhe se këto ishin pasojat që të linte kjo sèmundje.

Rezulton se nuk qenka asgjë më tepër veçse një mashtrim i Ogerta Manastirliut. Nipi i një zonje që shfaqet dy herë në video, ka kontaktuar redaksinë e JOQ, duke treguar se gjyshja e tij e cila vuante nga sëmundje të tjera, ishte shtruar në muajin qershor në spital dhe se shfaqet dy herë në video, një herë në ditën kur kishte ardhur në urgjencë ku dhe dëgjohet duke rënkuar, dhe herën e dytë disa kohë më vonë kur ka qenë më e përmirësuar.

Djali shprehet se tani gjyshja ndodhet në shtëpi prej kohësh dhe nuk është aspak në spital, e aq më pak e sëmurë me Covid-19.

Mesazhi i qytetarit: “Pershendetje JOQ! Sapo shikova kete video nga Ogerta Manastirliu dhe aty ishte gjyshja ime qe ka qene e shtruar per nje sèmundje tjeter dhe kjo zonja ktu e ka bere si t ishte me Còvid-19! Ka qene ne reanimacion per nje dicka tjeter por vertetohet dhe te kartela e pacientes! Sot ajo Gerta e kishe bere te publikuar. Dmth e ka ber qe mos t dyshohet. Ajo ka qen per hemorragji truri, ose tromboze, si quhet… E kan bere sikur t ishte me còvid. Tani eshte ne shtepi, po nuk eshte me còvid-19. Sapo i shtojne kot rastet keshtu me covid, sepse gjyshja ime ndodhet ne ate video por nuk ka còvid. Bejeni publike ju lutem. Faleminderit.”