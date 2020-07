Deklaratë/ Mjeku që i mbijetoi sfidës me COVID-19 i irrituar me publikun

Dr. Michael Saag është mjek, në Birminghan, i cili e kalon pjesën më të madhe të kohës së tij duke trajtuar pacientë që luftojnë çdo ditë me jetën. Në fillim të marsit, ai dhe djali i tij, pas kthimit nga Manhattan-i rezultuan pozitiv me COVID-19. Gjatë tetë netëve mbytëse, Saag nuk ishte i sigurt nëse ai do të mbijetonte pa një ventilator. Asnjëherë nuk arriti deri në atë gjendje.

Tani që ai është shëruar plotësisht, ndodhet në repartit e personave të cilët janë të intubuar. Me ata që janë të lodhur nga beteja me virusin e pamëshirshëm. Por kur ai hyn në një ‘botë tjetër’, tek klinika e tij në Alabama thotë:

“Njerëz të cilët jo vetëm që nuk mbajnë maskë, por nuk ruajnë as distancën sociale. Duket sikur këta njerëz nuk janë të vetëdijshëm për luftën intensive më COVID-19, i cili i ka marrë jetën rreth 140,000 njerëzve, përfshirë këtu edhe mjekë, që nga një gjëndje e mirë janë sëmurur shumë rëndë. Kjo është shkatërruese. Është një përzierje emocionesh, të cilat herë të ndjellin inat, demoralizim, hutim madje dhe zhgënjim.

Rastet e konfirmuara të COVID-19 janë rritur mesatarisht më shumë se 1.500 në ditë, gjatë javës së kaluar në Alabama, duke e çuar totalin në më shumë se 62.100 që nga fillimi i pandemisë në Mars. Të paktën 1.230 njerëz kanë vdekur dhe mjekët thonë se më pak se 15% e shtretërve të kujdesit intensiv të shtetit janë në dispozicion për pacientët e rinj. Disa spitale janë të tejmushura.

Brenda spitalit, në Birmingham, mjekë dhe infermierë me pajisje mbrojtëse nxitojnë nga një urgjencë në tjetrin. Ata luftojnë për të shëruar të infektuarit, por nga ana tjetër duhet edhe të ngushëllojnë të afërmit e pacientëve që nuk e mposhtin dot virusin. Kjo bëhët me telefon. Të gjithë po përballemi me një stres shumë të madhë, pasi çdo kush nga ne rrezikon të infektohet.

Rritja e rasteve të konfirmuara me koronavirus ka përkuar me rihapjen e restoranteve, bareve, teatrove, palestrave dhe kishave. Megjithëse shumica u hapën me qëllimin për të mbajtur një kapacitet të vogël dhe me masat e këshilluara, shumë pak klientë i kanë ndjekur masat e rekomanduara”.

Doktori gjithashtu citoi se tek kishte shkuar në një restorant për të marrë Sushi, ai kishte parë se brenda ishin 60 veta dhe asnjëri nuk kishte vendosur maskë.

“Unë dhe një person tjetër ishin dy personat e vetëm që mbanin maska. Dhe të gjithë të tjerët jo vetëm që nuk mbanin maska, por ishin mbledhur së bashku. Për më tepër ata më shikonin sikur unë jam një lloj ‘shpifësire’, që mban një maskë.”

Nuk është vetëm një problem i Alabama. Rreth 250 milje (400 kilometra) larg Birminghamit, doktor Chad Doëell paralajmëron se spitali i tij në Indianola të vogël, Mississippi, po mbushet duke e bërë të vështirë gjetjen e shtretërve për pacientët që janë në gjendje më të rëndë.

“Nuk arri ta kuptoj si disa njerëz zihen në rrjete sociale, duke thënë se virusi nuk ekziston”.

Pas kësaj deklarate Guvernatori Kay Ivey urdhëroi që të gjithë banorët e Alabama se në publik nuk duhet të rrinë më pa maska dhe se duhet të mbajnë nga njëri tjetri një distancë prej 6 metrash nga njëri-tjetri, e një largësi prej 2 metrash nëse e ka të afërm personin me të.

Saag tha se shpreson që urdhri të ndihmojë, por gjithçka varet nga pajtueshmëria. Madje dhe vetë Guvernatori dhe shefi i komisariatit e shohin këtë me mëdyshje dhe shprehen see njerëzit as do përpiqen t’i marrin seriozisht fjalët e thëna.

Gjatë shpërthimit fillestar, mjekët dhe infermierët u përshëndetën si heronj në luftën kundër COVID-19. Disa thonë se ata tani ndjehen më shumë si foragjere topash në një luftë që është bërë gjithnjë e më përçarëse.