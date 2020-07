Masat për sezonin veror/ Lleshaj në Durrës: Zhurma në lokale pas orës 11 të natës të jetë zero, në fundjavë deri në 12

Ministri i Brendshëm, Sandër Lleshaj ka kryer sot inspektime në Durrës në kuadër të masave për sezonin veror turistik dhe të sigurisë në plazhe. Lleshaj ka renditur disa porosi sa i përket Policisë që duhet të zbatohen gjatë sezonit, duke filluar me masat për COVID-19 deri tek abuzimi nga pronaët.

Lleshaj ka theksuar se zhurma në lokale duhet të kufizohet gjatë natës, teksa gjatë javës do të jetë zero pas orës 11 kurse në fundjavë do të lejohet deri në 12.

Më tej ai ka thënë se në këtë drejtim do ketë masa të ashpra deri në sekuestrimin e mjeteve që prodhojnë ndotje akustike. Lleshaj është ndaluar edhe tek motorrët e ujit teksa ka apeluar që pushuesit të heqin dorë nga ky lloj aktiviteti.

Sipas Lleshaj motorët e ujit janë vetëm për ndotje dhe është kënaqësi dembele por në rast se do të ketë probleme dhe papërgjegjshmëri në këtë drejtim atëhere do të ketë penalizime dhe sekuestrime.

STATUSI NGA MINISTRIA E BRENDSHME

Durrës – Ministri i Brendshëm Sandër Lleshaj, shoqëruar nga Prefekti i Qarkut, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, drejtues Vendorë e të Kufirit të Policisë, zhvilloi një inspektim të masave për mbarëvajtjen e sezonit veror e të sigurisë në zonat me plazhe, si dhe masave për parandalimin e përhapjes së epidemisë.

Prononcimi për media i Ministrit Lleshaj:

Po ndjekim sot në Durrës masat e marra nga organet shtetërore në përballim të situatës COVID-19 dhe për sezonin turistik.

Masat për zbatimin e kërkesave të autoriteteve shëndetësore kundër COVID-19, përbëjnë prioritet të madh për të gjithë institucionet, për Policinë e Shtetit veçanërisht.

Shoh që ka mobilizim të mirë nga të gjitha institucionet. Nën drejtimin e Prefektit bëhen inspektime të përbashkëta me pjesëmarrjen e të gjithë agjencive, të Policisë, të autoriteteve Shëndetësore, të Ushqimit, të Punës dhe të tjera.

Mbetet me rëndësi vijimi i angazhimit për arsye se na duhet të ndërpresim me çdo kusht zinxhirët e përhapjes së mëtejshme të virusit. Këtu kërkohet sensibilizim, por kërkohet edhe ndërhyrje e fortë e autoriteteve për të ndëshkuar të gjithë ata që me papërgjegjshmëritë e tyre rrezikojnë të tjerët. Kjo punë do të vazhdojë me intensitet.

Gjithashtu po shohim edhe masat që po merren për mbarëvajtjen e sezonit turistik. Theksoj rëndësinë që ka kujdesi për qetësinë e pushuesve sidomos në orët e mbrëmjes, kur muzika shndërrohet në faktor shqetësues dhe kontaminues, shndërrohet në një lloj virusi të dytë. Për këtë Policia e Shtetit ka marrë masa të plota për të goditur çdo rast papërgjegjshmërie.

Këtu nuk kemi nevojë as për instrumente matës, as për decibel, as për centimetra, as për metra. Kemi nevojë vetëm për një njohuri të thjeshtë, zero zhurma pas orarit të përcaktuar në vendimin e qeverisë. Pas orës 23:00 gjatë javës dhe në fundjavë 24:00, niveli i zhurmës në lokale duhet të përfundojë në zero.

Policia e Shtetit duhet të marrë masa dhe do të marrë masa, ashtu edhe sikundër i ka marrë, për të goditur cilindo që me papërgjegjshmëri, ose në shërbim të oreksit të tij për të bërë pará, shkatërron ose dëmton shëndetin dhe qetësinë e të tjerëve.

Në këtë pikë detyrat për Policinë janë të qarta, jo thjesht gjobë, por sekuestrim të gjithë impianteve që prodhojnë zhurmë për qytetarët e procedim për të gjithë ata që bëhen shkak për këtë ndotje jo vetëm akustike.

Një çështje tjetër me rëndësi për të cilën Policia duhet të angazhohet fort është siguria në ujë dhe në rërë. Është për t’u theksuar me kënaqësi që masat këtë vit janë më të mira. Disiplinimi i vendosjes së operatorëve që përdorin plazhin është në nivelin e duhur, por kërkohet thellim i masave për sigurinë.

Operatorët që shërbejnë në rërë ose në ujë marrin pará nga qytetarët, jo për ujin, as për rërën; – ata nuk shesin as ujin, as rërën, sepse rëra dhe uji janë pronë e qytetarëve, ata shesin shërbimin e tyre. Shërbimi i parë që duhet të shesin është siguria, jo shezlongu, por siguria.

Kjo do të thotë që çdo operator që përdor një pjesë të bregdetit për qëllime të biznesit të tij, duhet që në paketën e ofertës të ketë sigurinë, duhet që të ketë rojet e plazhit, të ketë mjetet e shpëtimit, të ketë gjithë ato asete që duhen për të ofruar ndihmë ndaj qytetarëve dhe për të parandaluar me çdo kusht dëmtimin ose cenimin e jetës së qytetarëve në plazh.

Një çështje tjetër po aq e rëndësishme, është ajo që ka të bëjë me motorrët e ujit. Ndonëse këtu sot nuk shoh për fat të mirë, por kemi pasur në vijueshmëri sinjale dhe shqetësime nga qytetarët për raste ku persona të caktuar, krejtësisht të papërgjegjshëm, rrezikojnë jetën e tjerëve duke përdorur motorët e ujit. Motorrët e ujit shërbejnë kryesisht për ndotje dhe jo për kënaqësi dhe prodhojnë një rrezik të shtuar për sigurinë e qytetarëve, të cilët duan të shijojnë ujin e detin tonë.

Në këtë drejtim Policia e Shtetit e ka marrë detyrë dhe ka filluar zbatimin e një plani masash, i cili do t’i trajtojë me shumë rreptësi rastet e papërgjegjshmërisë nga personat që përdorin motorrët e ujit.

Përgjithësisht dua të them që për motorrët e ujit ka ‘klimë të keqe’ këtë vit në bregun shqiptar. Pra, ka shanse të mëdha që ata të penalizohen, që motorrët të sekuestrohen, që personat që shkelin rregullat të mbajnë përgjegjësi të forta ligjore. E mira është, e me këtë rast këshilloj që të heqin dorë nga kjo lloj kënaqësie dembele dhe t’u drejtohen kënaqësive të tjera; le të notojnë, le të bëjnë sport, por mos të rrezikojnë qytetarët, sigurinë e tyre me motorrë dhe mos të bëjnë ndotje të mëtejshme të ujit dhe të ajrit me përdorimin abuziv të këtyre mjeteve, të cilat nuk është se prodhojnë atë për të cilën ne kemi nevojë, qetësinë dhe pastërtinë.

Policia duhet dhe do të angazhohet fort në këtë punë. Ftoj me këtë rast të gjithë operatorët, të gjithë bizneset, që ushtrojnë veprimtari në bregdet që të bashkohen në këtë përpjekje të përbashkët, sepse në fund të herës, e gjithë përpjekja e organeve shtetërore, e Policisë, e organeve të shëndetit publik, e të tjerëve, është në funksion të tyre.