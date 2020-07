Erozioni në Australi rrëzikon shembjen e shtëpive në gjithë vijën bregdetare

Ditën e sotme një numër i lartë shtëpish, në Australi rrezikojnë të shembjen totalisht për shkak të erozionit të tokës, që u shkaktuan nga valët e mëdha të ujrave bregdetar. Ngjarja ndodh në Wamberal, në veri të Sidney. Valët e detit për shkak të prishjes së motit dhe erërave të forta, kanë rritur presionin e tyre duke u ngjitur në një lartësi deri në 38 këmbë.



Mitchell Harley, një studiues bregdetar në Universitetin e Uellsit të Ri Jugor, ka bërë një postim në twitter ku shkruan:

“ Banorët që jetojnë përgjatë vijës bregdetare në Wamberal, ku pjesa më e madhe erozionit ka ndodhur, u është kërkuar të largohen nga shtëpitë e tyre.”

#coastalerosion at #wamberal …entirely predictable…days out with some accuracy, decades out with inevitability #1978 #2016 etc. https://t.co/eujHHoBwEq pic.twitter.com/m0NNqH59ia

Sky News shkruan për pamjet e shkëputura nga rrëshkitja e tokës: “Si të shikosh një film me katastrofa, ku lëvizjet janë të ngadalta.

Two homes at #Wamberal have partially collapsed during tonight’s high tide. Looks like it’ll be another early start tomorrow to document the worsening situation at this #erosion hotspot. #UNSW pic.twitter.com/hEqi21gNRY

— Drummondchris (@Drummondchris1) July 17, 2020