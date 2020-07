Ja adoleshentja shqiptare që ra nga kisha në Greqi, dëshmia e motrës zbulon lidhjen e saj me policin 11 vite më të madh

GREQI

Policia greke është duke mbledhur informacione nga çdo burim që mund të ndihmojë në sqarimin e çështjes thriller me vdekjen e 16-vjeçares shqiptare në Trikala, ndërsa çelësi i çështjes thuhet të jetë deklarata-dëshmi e motrës së vajzës, e cila foli për takimin mesnatën e së mërkurës të 16-vjeçares me një oficer policie 27 – vjeçar. Në fakt, motra e vajzës adoleshentes që u zhduk, tha që 16-vjeçarja e thirri në telefon dy orë më vonë dhe po qante, dukej qartë e shqetësuar nga ndonjë zhvillim.

Policia po shqyrton të gjitha mundësitë, pasi nuk është provuar nëse bëhet fjalë për një vetëvrasje apo një veprim kriminal. 16-vjeçarja u gjet e vdekur me goditje në kokë dhe trup mëngjesin e së mërkurës nga punonjësit e pastrimit të komunës së Trikalës, në hyrje të një kishe në zonën e kodrës së Profit Ilias. Plagët ende nuk janë përcaktuar nëse kanë ardhur nga një rënie e mundshme, apo nga një person tjetër. Gjithashtu nuk përjashtohet mundësia që mund të ketë pasur një rënie, por e shkaktuar nga një shtytrje. Babai dhe motra binjake e vajzës fatkeqe, e cila foli për ANT1 , kategorikisht nuk pranoi të pranonte skenarin e vetëvrsjes dhe e pyeti nëse “drita” bie mbi këtë rast misterioz, i cili ka tronditur komunitetin lokal të Trikalës.

Një “pse” e madhe është ajo që e “shqetëson” babanë e 16 – vjecares i cili, veç të tjerash, tha me lotë në sy: “Lulja ime është zhdukur, nuk mendoj se ra vetëm. Dikush më thotë… Unë dua që e vërteta të gjendet… ”. Dhe vazhdoi duke thënë se ajo ishte e pamundur që të ngjitej në skelat vete, të ecte dhe pastaj të binte në hyrje të tempullit.

Motra binjake, 16-vjeçare, ishte personi i fundit që i foli asaj dhe përshkrimi i saj është shokues … “Ata dolën për herë të parë dje. Ai është shumë më i madh se ajo, është 27 vjeç. Ne u shqetësuam, unë i thashë familjes time se motra ime ishte zhdukur. Ne gjithashtu morëm policinë, u thamë atyre që duhet të kontrollojnë. Fajtori duhet të gjendet dhe tani hetimi për shkak të vetëvrasjes është mbyllur, ndërsa në fillim na u tha që nuk kishte asnjë arsye për vetëvrasje ”.

Ajo shtoi se motra e saj u largua në 2 të mëngjesit për tu takuar me oficerin e policisë që kishte lënë takim. Ajo telefonoi dy orë më vonë, pa specifikuar se çfarë kishte ndodhur, e fiki telefonin dhe që atëherë humbëm lidhjet me të. Një ekip hetuesish mjeko-ligjorë të policisë mbërritën në Trikala të Mërkurën, kërkuan materiale gjenetike dhe gjurmët e gishtërinjve dhe mblodhën informacione që mund të ndihmojnë në zgjidhjen e misterit të vdekjes së 16-vjeçares shqiptare. Nga ana e tij, nënkryetari i bashkisë së Trikalës, Xhorxh Ziogas , komentoi se … “ne kemi patrulla 24-orëshe nga brigada e zjarrfikësve, është me të vërtetë pak e çuditshme të bësh veprime dashakeqe ose të paligjshme që nuk i kemi parë”.

Ndërkohë, një nga pastruesit që e vendosi 16-vjeçaren jashtë kishës, përshkroi reagimet e tij, përpara spektaklit tragjik të mërkurën në mëngjes: “E pamë vajzën poshtë, në një distancë prej 10 metrash dhe u ndalëm. Ne mbetëm pa fjalë në makinë “.

Tani, do të jetë ekzaminimi mjeko-ligjor ai që do të japë përgjigje, ndërsa familja dëshiron , sipas ANT1, të caktojë ekspertin e vet, i cili nesër do të jetë në ekzaminim.