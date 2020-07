Ulet tatimi mbi fitimin, TVSH vetëm kur kalon 8 milionë lekë të xhiros vjetore

Subjektet me TVSH do të paguajnë tatim mbi fitimin vetëm në rast se kalojnë mbi 8 milionë lekë xhiro, ndërsa shkalla tatimore do të ndryshojë në 0 tatim për të ardhura deri në 14 milionë lekë. Vendimi është miratuar në mbledhjen e qeverisë ndërsa do të kërkohet dhe votimi në parlament.

Në projektligjin që do të depozitohet për votim në parlament saktësohet se tatimit të fitimit nuk do t’i nënshtrohen më vetëm personat juridikë dhe ortakëritë të regjistruara me TVSH, por do të jetë i vlefshëm për rastet kur xhiro vjetore e tyre shkon mbi 8 milionë lekë në vit.

Po ashtu një ndryshim i rëndësishëm është bërë dhe mbi shkallën tatimore. Në ligjin aktual saktësohet se tatimi mbi fitimin është 15 përqind, ndërsa në rastin e zhvillimit të softuerëve, zbret në 5 për qind. Tashmë qeveria propozon ndryshimin e plotë të skemës, ku tatimpaguesit me të ardhura deri në 14 milionë lekë në vit do të kenë 0 tatim fitim. Mbi këtë nivel taksa shkon në 15 për qind

Më herët përfaqësues të mazhorancës kanë deklaruar se nisma vjen për të ndihmuar bizneset nga kriza financiare që shkaktoi koronavirusi, dhe se nisma do të zgjasë 1 vit.