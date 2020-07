Rinovimi i lejes se qendrimit ne Greqi, publikohet njoftimi per shqiptaret

Autoritetet greke te migracionit kane dhene njoftimin ne lidhje me menyren si duhet te veprojne qytetaret te cilet duan te rinovojne lejen e qendrimit ne Greqi.



Sipas njoftimit, qytetaret duhet te shkruajne emrin, mbiemrin, numrin e pasaportes dhe daten e skadimit, ne adresen e e-mailit: [email protected]

Pavaresisht ketij njoftimi autoritetet nuk kane sqaruar si do te veprohet me proceduren me tej pasi qytetaret te shkruajne e-mail, por mesa duket do te jene vete institucionet e atjeshme qe do te lajmerojne secilin aplikant per veprimet e metejshme.

Me gjeresisht, video nga Tv Tribuna: