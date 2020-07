Monika Kryemadhi i jep paralajmërimin e fortë Ramës, tregon se çfarë do të ndodhë së shpejti

Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi tha se nuk është e surprizuar nga asnjë veprim i Ramës, i cili çdo ditë e më shumë tregon që është drejt fundit.

Teska riktheksoi qëndrimin se ajo dhe LSI janë për lista të hapura që nga viti 2008, Kryemadhi vuri theksin tek prishja e njëanshme e marrëveshjes së 5 qershorit të firmosur nga Këshilli Politik.

“Nuk ka asnjë lloj surprize në të gjitha veprimet që bën mazhoranca sot dhe aq më shumë të kryeministrit Rama. Ndoshta ndonjëherë unë mund të them që është bërë aq i parashikueshëm saqë çdo veprim ose çdo dalje e tij televizive tashmë, jo vetëm paraprihet me emocionet që rrethon kudo Rilindjen apo qeverisjen, por tashmë çdo veprim i tij dhe çdo tension i tij i brendshëm paraprihet edhe nga reagime biologjike të trupit të tij. Kështu që për mua këto lloj parashikimesh që ne po i dëgjojmë sot nuk kanë të bëjnë vetëm me parashikime, se nuk kanë të bëjnë thjesht me veprim politik. Por kanë të bëjnë me frikën të cilën e ka kapur kryeministrin tonë, i cili dashje pa dashje po ndjen që çdo ditë po shkon drejt fundit dhe drejt përfundimit të asaj për të cilën ai ka ndërtuar. Një situatë të tillë dramatike për ekonominë, për vendin edhe për qytetarët e Shqipërisë dhe aq më shumë e ka vendosur tashmë me veprimet apo dhe me deklaratat e tij verbale dhe jo verbale me partnerët tanë ndërkombëtarë.

Sot ne kemi një marrëveshje të dakordësuar po themi ose një material apo veprim politik përsa i përket dakordësimit të përmbushjes së 5 rekomandimeve të OSBE-ODHIR-it për reformën zgjedhore ku ishte një nga kushtet e para të 15 kushteve që do të çonin drejt zhvillimit dhe drejt përafrimit të Shqipërisë në BE. Ajo që është shumë e rëndësishme dhe që për mua pozicionimi i opozitës tashmë është jo vetëm fair por është dhe jashtëzakonisht shumë larg izolimit në të cilën Rama po kërkon të fusë Shqipërinë. Sot opozita është më shumë se kurrë partnere bashkë me BE me SHBA dhe me gjithë aleatët ndërkombëtarë përsa i përket anëtarësimit të Shqipërisë në BE”, tha Kryemadhi.