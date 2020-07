Hapja e listave dhe ndalimi i koalicioneve, Meta-Ramës: Shpresoj se s’do bëhet një faj më i rëndë se i 2008-ës

Sidoqoftë duhet të shpresojmë se nuk do bëhet një faj shumë më i rëndë se ai i vitit 2008. Një herë edhe mund të mbahet fjala se nuk bëhet kijameti!

However, we must hope that it will not be committed a much more serious crime than that of 2008. The word can be kept for once because it won't be the end of the world.

