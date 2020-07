Trazira në jetën sentimentale në cift, ja si do të jetë horoskopi për ditën e sotme, 14 korrik 2020

DASHI

Jeta sentimentale e çifteve nuk do jete shume e mire gjate kësaj dite. Partneri nuk do iu gjendet pranë atëherë kur duhet dhe kjo mund te ndeze debate te zjarrta. Beqaret do jene te pavendosur dhe nuk do përfitojnë nga mundësitë qe do iu jepen për takime. Ne planin financiar klima do jete konfuze. Kujdes me shpenzimet e tejskajshme nëse nuk doni te ngeleni pa para.

DEMI

Ambienti ne çift do jete mjaft pasionant dhe i kënaqshëm gjate kësaj dite. Te dy me partnerin do tregoheni te gatshëm te bëni edhe çmenduri te vogla vetëm për te përjetuar emocione te reja. Beqaret duhet te tregohen me te vëmendshëm me personat qe do iu gjenden pranë. Njeri prej tyre do jete ai me te cili mund te lidhin jetën. Financat duan ende përkujdesje. Shmangni shpenzimet e tejskajshme.

BINJAKET

Jeta ne çift do jete me e animuar gjate kësaj dite. Nëse keni pasur mosmarrëveshje me pare do i zgjidhni ato një nga një dhe do ndiheni me te qete. Ne mbrëmje nuk do mungojnë as momentet pasiononte. Nga ana tjetër, nëse jeni beqaret përgatituni për ndryshime pozitive. Me financat duhet te bëni kujdes. Nëse nuk kujdeseni për shpenzimet atëherë situata do ndërlikohet.

GAFORRJA

Mos bëni gabim te verboheni nga pasioni i madh gjate kësaj dite sepse do bëni gabime. Dashuroni qetësisht dhe mos u nxitoni te merrni vendime. Beqaret do jene mjaft tërheqës dhe joshës. Te shumte do jene personat qe do iu vijnë nga pas. Shfrytëzojeni këtë mundësi! Ne planin financiar do jete dite e mire për investime dhe transaksione. Këshillat e një specialisti iu kane bere mire.

LUANI

Dite e qete dhe pa probleme kjo e sotmja për jetën ne çift. Edhe ata qe kane pasur mosmarrëveshje do vendosin gjithçka ne vije. Perspektivat për beqaret janë te mira. Mos humbni asnjë takim qe do iu kërkohet dhe mendojini seriozisht propozimet qe do iu behën. Te ardhurat do vijnë duke u përmirësuar nëse vazhdoni ta menaxhoni me kujdes buxhetin.

VIRGJERESHA

Do jeni optimiste dhe plot energji pozitive gjate kësaj dite. Te gjitha këtë do ia transmetoni edhe partnerit, çka do iu beje te ndiheni me mire. Asnjë problem nuk pritet ne jetën ne çift. Beqaret do kenë shume mundësi te takojnë personin e ëndrrave dhe te fillojnë një histori dashurie serioze. Financat do jene te mira. Mund te kryeni investimet e menduara prej kohesh dhe te hiqni disa lek mënjanë.

PESHORJA

Besnikëria ne çift nuk do jete pika juaj e forte sot. Nuk do i rezistoni dot sharmit te personave qe do iu ndodhen pranë dhe do tentoni për aventura. Beqaret, ndryshe nga ata qe janë ne një lidhje, do e dini mire çfarë do bëjnë. Takimet interesante nuk do mungojnë. Ne planin financiar gjerat do shkojnë mire dhe do kryeni transaksione mjaft te rëndësishme.

AKREPI

Disa probleme te hershme do dalin serish ne drite për ju qe jeni ne çift. Pranojini gabimet tuaja dhe mos ia hidhni gjithë fajin partnerit. Dashuriçkat e beqareve nuk do jene te privilegjuara. Prisni edhe pak për te takuar atë qe iu përshtatet me tepër. Buxheti do jete me i qëndrueshëm se me pare dhe nuk do keni as problemin me te vogël. Vazhdoni te bëni kujdes me shpenzimet.

SHIGJETARI

Ambienti yjor do jete i përshtatshëm për jetën ne çift. Ju dhe partneri do jeni si një ekip i forte qe mund te përballoni çdo lloj sfide. Bravo për bashkëpunimin e forte. Beqaret me shume gjasa do e gjejnë shpirtin e tyre binjak dhe do ndihen me te qete. Ne planin financiar gjerat do shkojnë me se miri. Edhe pse do shpenzoni pak me tepër nuk do keni asnjë tronditje.

BRICJAPI

Nëse pranoni te bëni lëshime ne jetën tuaj ne çift dhe tregoheni me te kuptueshëm me partnerin tuaj, gjerat do shkojnë me se miri sot. Ne te kundërt do keni mosmarrëveshje. Beqaret duhet te ndjekin zemrën. Mos mendoni si do jete e nesërmja nëse emocionet do jene te mëdha gjate një takimi. Ne planin financiar do ketë disa përmirësime te vogla, por te vlefshme.

UJORI

Atmosfera ne çift pritet te jete konfliktuale gjatë kësaj dite. Do keni goxha debate te forta me partnerin dhe te dy do bërtisni mjaft. Beqaret nga ana tjetër do kenë takime te veçanta, por nuk do ndihen gati te fillojnë një lidhje. Do bëni gabim qe nuk do përfitoni megjithatë gjithçka është ne dorën tuaj. Ne planin financiar te gjithë planetët do jene me ju dhe do iu mbështesin.

PESHQIT

Kujdes me xhelozinë e tepruar gjate kësaj dite. Nëse tregoheni posesive do bëni gabime për te cilat shume shpejt do pendoheni. Mos krijoni probleme me dorën tuaj. Për beqaret nuk rekomandohen ne asnjë mënyrë lidhjet. Prisni edhe disa dite sepse sot nuk është dita e përshtatshme. Ne planin financiar ka ardhur koha te bëni investimet e menduara prej kohesh.