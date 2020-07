Tjetër sulm? I ndodh papritur të gjithë përdoruesve të Whatsapp

Rrjeti social Whatsapp ka problem në të gjithë botën, por vetëm në versionin Web.

Disa minuta më parë, të gjithë përdoruesit dolen nga aplikacioni, ndërkohë që në versionin në celular vazhdon të funskionojë si më parë.

Ky problem mund të jetë për shkak të ndërprerjes në serverin e tyre. Përvec se janë cloguar, askush nuk mund të hapë rrjetin social në versionin Web pasi nuk i njeh kodet QR.

Mund të jetë edhe parandalim ndaj një sùlmi në shërbimin e tyre në internet sepse hakerat mund të vjedhin të dhënat e përdoruesve përmes kësaj ndërprerjeje.

Per ata qe kane qene te loaguar gjithcka ka nisur me nje sinjalizim per lidhje te dobet qe nuk mundesonte perditesimin e informacioneve dhe me pas me daljen nga rrjeti.