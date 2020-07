Si e shtroi Zani Caushi ‘trasenë’ drejt lirimit me kusht, zbardhet vendimi i një viti më parë

I cilësuari si kapobanda i Vlorës, Zani Caushi i ka nisur herët përpjekjet për të fituar lirinë me kusht, betejë të cilën po e zhvillon në gjykatën e Korçës. Një vit më parë, në korrik të 2019, gjykata e Korçës, pranoi një kërkesë të vlonjatit duke i përllogaritur kohën e qëndrimit në paraburgim. Referuar vendimit rezulton se njeriu i konsideruar si ‘i forti’ i Coles, u arrestua në shtator të 1997 dhe pas një beteje të ashpër që zhvilloi me gjykatën mundi të marrë pafajësinë dhe të lirohet në mars të 1999.

Pas një përplasje me armë ku la të vrarë dy persona dhe u plagos dhe vetë, Zani Caushi u rriarrestua në nëntor të 1999 dhe prej asaj kohe qëndron në qelitë e burgut, pasi është dënuar me burgim të përjetshëm për krijim bandash të armatosura, vrasje, pengmarrje, plagosje etj. Në gjykatën e Korçës ai ka pretenduar se koha e paraburgimit nuk i është llogaritur, fakt i cili është pranuar dhe drejtësia ka vendosur në favor të tij. të gjithë lëvizjet si dhe kërkesat për ulje dënimi, Zani Caushi i ka bërë me qëllimin e vetëm që të mund të arrijë të bëjë kërkesën për liri me kusht.

Neni 65 i Kodit të mëparshëm penal, para ndryshimeve të 2017, parashikon që “Vetëm në raste të jashtëzakonshme i dënuari me burgim të përjetshëm mund të lirohet me kusht kur: Ka vuajtur jo më pak se 25 vjet burgim dhe, gjatë vuajtjes së dënimit ka mbajtur sjellje shembullore dhe çmohet se i është arritur qëllimit të dënimit për edukimin e tij”. Pikërisht këtë nen, është duke shfrytëzuar ish i forti i Coles për të dalë në liri,. Kjo pasi ndryshimet e fundit në Kodin penal nuk e favorizojnë atë. Kodi aktual penal, konkretisht neni 65 ku flitet për lirimin me kusht parashikon se në raste të jashtëzakonshme mund të lirohet i dënuari me burgim të përjetshëm, kur ka vuajtur jo më pak se tridhjetë e pesë vjet burgim.

Myrteza Caushi referuar vendimeve gjyqësore është dënuar me formë të prerë me burgim të përjetshëm përpara ashpërsimit të këtij neni në Kodin Penal. Burime pranë gjykatës së Korçës thanë se në dinamikën e paraqitur nga drejtoria e burgut, ai rezulton se ka kryer më shumë se 25 vite dënim ka sjellje të mirë në burg, është rehabilituar në burg dhe nëse lirohet do të punësohet për të siguruar të ardhura për familjen. Të gjitha argumentet ai pritet t’i ripërsërisë në seancën e 17 korrikut. Ish-kapobanda i Vlorës, po ndjek të njëjtën strategji dhe po shfrytëzon të njëjtat hapësira ligjore sikurse ish të dënuar të tjerë të përjetshëm të cilët kanë mundur të lirohen me kusht.