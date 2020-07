Plagosi me armë drejtorin e Ujësjellësit në Shkodër dhe djalin e tij, arrestohet autori

Drejtori i Ujësjellësit në Bashkinë Shkodër dhe djalin e tij mbeten sot te plagosur, pas nje debati me arme zjarri, nderkohe autori eshte arrestuar.

NJOFTIMI I POLICISE

Rreth orës 16:00, në lagjen “Mark Lula”, në Shkodër, shtetasi me inicialet M. P., para banesës së tij, pas një konflikti për motive të dobëta me shtetasin M. M, me detyrë Drejtor i Ujësjellësit në Bashkinë Shkodër dhe djalin e tij K. M., i ka plagosur të dy me armë zjarri pistoletë.

Shtetasi M. M. dhe djali i tij K. M. janë transportuar menjëherë në Spitalin Rajonal Shkodër, ku ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Policia e Shkodrës dhe strukturat e DVP Shkodër, me marrjen e njoftimit, shkuan menjëherë në vendngjarje, duke bërë rrethimin e zonës dhe falë veprimeve të shpejta dhe profesionale bënë kapjen dhe arrestimin në flagrancë të autorit, shtetasit M. P, 43 vjeç, të cilit në momentin e kapjes shërbimet e Policisë i gjetën dhe sekuestruan edhe armën me të cilën ky shtetas plagosi shtetasit M. M. dhe K. M.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe vijon punën për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.