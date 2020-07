Thaçi në Hagë për t’iu përgjigjur akuzave për ‘krime lufte’, reagon Ramush Haradinaj

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi ndodhet sot në Hagë ku do të merret në pyetje për një akt akuzë të re të rëndë mbi vrasjen e të paktën 100 personave gjatë periudhës së luftës së Kosovës. Ndërsa i gjithë opinioni publik shqiptar e ka konsideruar si një montim politik kundër lëvizjeve të fundit të Thaçit për marrëveshje me Serbinë, një nga zërat e fortë në mbrojtje të presidentit të Kosovës është dhe ish-kryeministri Ramush Haradinaj, gjithashtu i gjykuar nga kjo gjykatë.

Në profilin e tij në Facebook Haradinaj shkruan:

Postimi i plotë:

Shqiptarët kanë bërë luftë të pastër dhe të drejtë, në mbrojtje të pragut të shtëpisë, dinjitetit dhe Atdheut. Në çdo rrethanë përgjatë tërë historisë, kemi dëshmuar pjekuri, guxim, mikpritje e bashkëpunim, e këtë e dëshmon edhe gatishmëria jonë anipse nga pozita e viktimës, t’i përgjigjemi thirrjeve të drejtësisë sado të pa drejta qofshin ato.

E vlerësoj lartë gatishmërinë e presidentit Thaçi që t’i përgjigjet pozitivisht ftesës për intervistim nga Gjykata Speciale. Lufta e popullit shqiptar, të rreshtuar përkrah UÇK-së ishte e drejtë, vlera e së cilës, pavarësisht përpjekjeve për ta dëmtuar, nuk do t’i humbë as sot, e as kurrë. Nuk i kemi ikur asnjëherë ballafaqimit me drejtësinë sa herë ajo e ka kërkuar këtë, pa marrë parasysh pozitat tona shtetërore, i jemi përgjigjur dhe do t’i përgjigjemi.

Nuk ekziston asnjë gjyq që mund ta gjykojë përpjekjen e një populli për të jetuar si gjithë të tjerët të lirë në tokën e vet.