Shenjat e fatit, horoskopi per diten e sotme 13 korrik 2020

Dashi

Mund të ketë shumë joefikasitet në grupin tuaj sot. Të gjithë po ndjekin tekat e tyre dhe humbasin vëmendjen në atë që do të ishte më e mira për të gjithë. Ju e shihni këtë, kështu që ju keni një detyrim t’i ndihmoni të tjerët.

Demi

Ajo që dikur ju dukej si një ide e egër për ju papritmas duket mjaft e arsyeshme. Ju jeni duke evoluar pozicionin tuaj për çështje të ndryshme duke defasuar disa nga njerëzit që ju njohin prej vitesh. Dikush mund t’ju pyesë për këtë dhe do të keni të gjitha përgjigjet që të duhen në majë të gjuhës.

Binjakët

Ju duhet të ndani mendimet tuaja të hapura dhe këndvështrimin e ri me dikë që mendon ndryshe. Përhapni iluminizmin përreth. Të jesh udhëheqës është diçka për të cilën jeni mjaft i aftë, edhe pse nuk është gjithmonë gjëja juaj e preferuar. Të qenit i rritur është e nevojshme ndonjëherë.

Gaforrja

Kur mund të mësoni të jeni fleksibël me një person kokëfortë, mund të mësoni të bëni pothuajse gjithçka! Në aspektin sentimental, gjasat janë që të nisin një raport të ri që mund të rezuktojë shumë e shëndetshme.

Luani

Ju mund të mendoni se komentet negative ose lojërat e pushtetit nga njerëzit e tjerë nuk kanë asnjë lidhje me ju, por drama e tyre ju kanë shkaktuar pengesa, Nëse ndjeni nevojën për distancë, bëjeni këtë më shpejt nga sa e kishit menduar.

Virgjëresha

Kasti i personazheve në jetën tuaj mund të fillojë të ndryshojë ndjeshëm, dhe mënyra juaj e rregullt e të bërit të gjërave do të duhet të ndryshojë për të akomoduar të gjitha fytyrat dhe energjitë e reja. Ndërsa për disa njerëz kjo mund të krijojë pakënaqësi, ju do të shijoni paparashikueshmërinë e ditës.

Peshorja

Ju keni qenë gjithmonë kuriozë për gjëra që janë jashtë përvojës tuaj, por sot ky kuriozitet po ju çon drejt shpërqendrimit! Ju duhet të përfshiheni në diçka nga një kulturë tjetër sot: të shikoni një film të huaj, të dëgjoni muzikë nga një vend tjetër, ose të ndërmerrni udhëtimet që nuk i keni bërë kurrë më parë.

Akrepi

Dikush me të cilin nuk shiheni zakonisht me sy me sy ka gjëra të rëndësishme për t’ju mësuar nëse ju pëlqen apo jo. Tani për tani, ju duhet t’u jepni atyre pak kohë dhe të përpiqeni për të respektuar të drejtën e tyre për të folur, edhe nëse i urreni ato që thonë! Kjo do të vendosë tonin për një dialog të ndershëm.

Shigjetari

Gjithçka do të jetë argëtuese për ju sot. Ju po transmetoni pak energji argëtuese, flirtuese dhe njerëzit nuk do të jenë në gjendje t’ju rezistojnë. Mos u habitni nëse dikush ju jep ndonjë kontakt me sy. Nëse jeni beqar, kjo mund të jetë një ditë që ndryshon jetën për ju.

Bricjapi

Aftësitë tuaja analitike janë të mprehta tani, kështu që përdorni ato për të bërë zgjedhje në lidhje me shëndetin e financave tuaja. Por mos u përpiqni t’i përdorni ato në marrëdhëniet tuaja personale! Njerëzit nuk janë llogari bankare dhe nuk kanë norma shkëmbimi.

Ujori

Energjia juaj mund të vendosë bazat për një ditë veçanërisht produktive. Të paktën një person i fuqishëm do të jetë në krahun tuaj sot. Mos u ndjeni shumë i befasuar nëse dikush ju ofron një shans për të shfaqur disa nga aftësitë tuaja në një fazë shumë të rëndësishme.

Peshqit

Fantazitë e ditës ofrojnë praktikë të shkëlqyeshme për ato plane të reja që dëshironi të ndiqni. Pra, eksploroni një rrugë të re. Synoni për lartësi të reja dhe imagjinoni se si do të shkonin gjërat nëse ju shëtisni të gjithë botën./bw