I arratisur nga burgu, shqiptari arrestohet për trafik heroine në Greqi. Ja çfarë iu gjet gjatë kontrollit nga policia

Një 43-vjeçar shqiptar, i cili ishte arratisur nga burgu, u arrestua në Artemida të Atticës, pasi u përfshi në një trafik droge. Sipas ELAS, i arratisuri trafikonte sasi të konsiderueshme heroine në zonën më të madhe të Attikës.

Gjatë një operacioni policor në Artemis, 43-vjeçari u arrestua për posedim të dhjetë paketave të heroinës. Nga kontrolli policia gjeti dhe sekuestroi 5 kg e 50 gram heroinë, 1 peshore elektronike precize, një shumë prej 1,050 euro, pasaportë dhe letërnjoftim të origjinalitetit të dyshimtë, 2 telefona celularë, një revistë dhe një pajisje plastike dërrmuese.

43-vjeçari kishte marrë leje nga burgu dhe nuk u kthye. Ai ka qenë i dënuar me burg të përjetshëm për një sërë veprash penale si vrasje me paramendim, tentativë vrasjeje, komplot për të kryer vjedhje dhe grabitje me armë, mbajtje dhe posedim pa leje të armës së zjarrit. I arrestuari është sjellë para Prokurorisë Publike të Athinës.