Covid-19/ Masat e reja të Greqisë përfshijnë kontrolle në kufijtë shqiptare

Duke parë rritjen e rasteve pozitive me covid-19 në vendet ballkanike autoritetet shëndetësore greke do të intensifikojnë testet mjekësore në kufijtë tokësore me Bullgarinë dhe Shqipërinë.

Konkretisht prej së martës në mbrëmje autoritetet greke do të kërkojnë prej të gjithë të huajve që hyjnë në pikën kufitare të Promahones , në kufirin me Bullgarinë, vërtetimin që kanë kryer në 72 orët e fundit testin për koronavirusin me rezultatin negativ të tij.

Kjo për arsye se në këtë pikë nga data 1 deri në 11 korrik janë regjistruar katër herë më shumë teste pozitive të udhëtarëve që kanë hyrë se sa në aeroportin ndërkombëtar të Athinës.

Sa i përket Shqipërisë zëdhënësi i qeverisë ka theksuar se ashtu si në Kakavijë ,do të shtohen kontrollet mjekësore edhe në pikën e Kapshticës.