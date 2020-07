Për herë të parë, njeriu më i fuqishëm në botë shfaqet me maskë në publik

Për herë të parë që kur shpërtheu pandemia, Presidenti Trump është shfaqur me maskë në publik. Presidenti ishte të shtunën në spitalin ushtarak Walter Reed për t’u takuar me ushtarë që mjekohen atje dhe personel mjekësor që kujdeset për pacientë me COVID dhe këtë radhë ishte në përputhje me udhëzimet e zyrtarëve të shëndetësisë për vënien e maskave si një ndër masat kritike për të parandaluar përhapjen e infeksionit.

Me një maskë të errët që mbante stemën presidenciale, i shoqëruar nga personel i spitalit ushtarak Walter Reed, presidenti hyri në mjediset e spitalit për t’u takuar me ushtarë të plagosur.

Ky akt i thjeshtë është një ndër hapat më kritikë që këshillojnë zyrtarët e shëndetit publik për parandalimin e infeksioneve. Por është bërë një simbol politik për disa amerikanë që shprehin rezistencë nga masave të rekomanduara ose imponuara nga autoritetet duke mos vënë maskë.

Ishte hera e parë që presidenti vinte maskë para kamerave. Por ai e pohoi që para nisjes se në prani të pacientëve të shtruar, është një masë e domosdoshme:

“Ndoshta do të vë maskë. Kur je në spital, sidomos në pavione ku janë shtruar ushtarë dhe njerëz që sapo janë operuar, duhet vënë. Më duket si ditë e shkëlqyer për të vënë maskë. Nuk kam qenë kurrë kundër maskave por besoj se varet nga momenti dhe vendi,” tha presidenti.

Presidenti u ka rezistuar vazhdimisht këshillave të specialistëve shëndetësore që këmbëngulin për vënien e maskave. Në përgjigje të pyetjeve të gazetarëve ai është shprehur më parë se nuk e sheh të nevojshme dhe ka komentuar edhe për faktin që ish-nënpresidenti Joe Biden vë maskë në mjedise të hapura publike.

Persona të afërt me presidentin kanë pohuar agjencinë e lajmeve Associated Press se presidenti shqetësohet që maska e bën të duket një politikan i dobët dhe se e zhvendos vëmendjen nga nevoja për rihapjen e ekonomisë tek kërëcënimi për shëndetin publik.

Kritikët e presidentit thonë se ai e ka politizuar vënien e maskave gjë që e ka shtuar rezistencën ndaj kësaj mase nga disa grupime.

Para nisjes për në spitalin ushtarak Walter Reed, presidenti u pyet edhe për vendimin për t’i zbutur dënimin bashkëpunëtorit të tij të vjetër Roger Stone:

“Roger Stone u trajtua shumë padrejtësisht. E vunë nën akuza në kuadër të një gjuetie shtrigash, të një komploti politik, një mashtrim tjetër i Robert Muellerit. Ishte mashtrim sepse u provua se ishte fallso. Unë veprova pasi Roger Stone ishte trajtuar shumë padrejtësisht. Njerëzit janë gëzuar shumë sepse në këtë vend njerëzit duan drejtësinë,” tha presidenti.

Të premten, pak ditë para se Roger Stone të fillonte vuajtjen e dënimit me 40 muaj burgim, presidenti e liroi mikun e tij nga dënimi me burgim. Ky ishte një tjetër shembull i përpjekjeve të shumta që ka bërë presidenti dhe stafi i tij për t’i dhënë një interpretim të ri hetimeve mbi administratën e tij për lidhje e bashkëpunim të fshehtë me rusët. Në fillim të vitit, Senati e liroi presidentin nga akuzat që u ngritën lidhur me këto hetime.