I mbylli “derën” Dejvit, Margaret formon çift me…

Pas Inës dhe Gerit dhe Edonës me Artenisin, ishte radha e Margaret për të formuar çiftin më të ri në “PërPuthen”.

Zgjedhjet e saj të fundit ishin dy, Brikeno dhe Dejvi. Por për këtë të fundit, ajo tha se e shikon vetëm si shok, madje shtoi se ndoshta nuk mund të jenë as miq.

Ndërsa një mundësi reale i dha Brikenos, me të cilin do të zhvillojë një sërë takimesh jashtë emisionit. Brikeno u shpreh se dhe ai ka kontribuar jo pak në këtë zgjedhje të Edonës, duke i premtuar asaj që gjerët mes tyre do të shkojnë mjaft mirë.

“Me Dejvin nuk mbetemi as miq, pasi kemi pasur disa mini përplasje, por realisht është një gjë që nuk e perceptoj dot pjesën e pëlqimit, afeksionit.

Nuk arrij dot ta ndajë këtë pjesë, nëse do të isha e përdhelur nga kujdesi i tij ndoshta nuk do ta kisha zgjedhur. Por do të zgjedh Brikenon”, u shpreh Margaret.