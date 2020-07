U infektua me COVID, ndahet nga jeta babai i gazetaerit të njohur

Edhe një vi.ktimë nga Covid-19 në Kosovë, vdes babai i Berat Buzhalës.

Gazetari Berat Buzhala përmes një njoftimi ka treguar se babai i tij ka ndërrruar jetë pasi ishte i prekur nga Covid-19.

Ai tha se varrimi i tij do të bëhet në fshatin Çabiq të Klinës dhe në prezencë të familjarëve të ngushtë.

Me këtë vdekje numri i atyre që humbën betejën me koronavirusin shkoi në 97.

Postimi i plotë i Buzhalës:

Miq dhe mikesha,

Sot ne ora 13.00 vdiq baba i jone, Bashor Gege Buzhala, ne moshen 72 vjecare. Pas nje lufte te gjate me COVID’in ai nuk arriti te fitoje. Ne syte e mi, te vellaut dhe dy motrave, kjo eshte humbja e tij e pare. Ne ishim jashtezakonisht krenare qe e kemi pase nje babe sikur ai. Tash e kemi nanen.

Baba, pervec prej ne kater femijeve, trashegohet edhe nga dhjete nipa dhe mbesa.

Varrimi eshte neser ne Çabiq. Per shkak te situates se pandemise ai do te zhvillohet vetem ne pranine e familjareve te aferm.

Ju te gjitheve ju falenderoj per interesimin qe e keni tregu gjate gjithe kesaj kohe. Ne te tjeret jemi te gjithe shendosh dhe mire.

T’ati ka lind me 19 mars te vitit 1948 prej prindereve Gege dhe Mane. Ai ishte vet i katerti vella dhe nje moter. Jeta e tij nuk ka qene aspak e lehte. Post mortem i jam mirenjohes per krejt angazhimin qe e ka bere per ne si familje.

Ju dua dhe ju falenderoj paraprakisht per ngushllimet e shprehura..: