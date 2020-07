Do krijojë parti të re? Hajdari: Shqiptarët kanë nevojë për një alternativë të re

E pyet nga gazetarja nëse do të krijojë një parti të re, Rudina Hajdari la të kuptohet se do të ketë një alternativë për të gjithë shqiptarët në atë ardhmen, por që do të shprehet më qartë për këtë çështje në vazhdimësi.

“Kam qenë e qartë që në zgjedhjet e ardhshme do të garoj dhe listat e hapura janë beteja ime kryesore, do kemi një moment që artikulojmë diçka më të qartë dhe është normale që të krijojmë një alternativë të re dhe kushtet që çdo kush që dëshiron t’i bashkohet alternativës së re që do të shfaqet.

Do kemi kohë kur do jem më e qartë për krijimin e partisë së re”, tha Hajdari.