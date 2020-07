Lefter Maliqi: E detyruam Ramën të miratojë marrëveshjen historike të 5 qershorit

Deputeti i Kuvendit, Lefter Maliqi me anë të një statusi të publikuara në rrjetet sociale, shkruan se kryeministri Edi Rama është detyruar të pranojë e miratojë marrëveshjen e 5 qershorit për reformën zgjedhore.

“Miqte e mi bashkohuni me ne qe ti tregojme Ramziut se ne jemi sot opozita e vertete dhe neser do te jemi maxhoranca.”

Ne kishim bindjen se Ramziu nga drejtimi i paditur do te vinte si Çeço tek qëndrimi yne..,dhe erdhi duke u tërhequr zvarre e duke u lëpirë pavarsisht se per pushtetin e tij personal ka bere pirueta. Tani eshte radha ti kujtojme Ramziut se do te pranoje dhe rotacionin politik, ose nga mosqarkullimi i gjakut do te bjere ne koma ose do te pesoje paralize te plote duke vazhduar te thote ne publik budalliqe. Ne nuk kemi levizuar nga qendrimi yne proamerikane e proeuropiane dhe ja arritem qellimit. Ne e detyruam Ramen te bashkohej me ne per te miratuar marreveshjen zgjedhore historike te 5 Qershorit ne Rezidencen Amerikane dhe te mbeshtetur nga BE dhe SHBA .Miqte e mi bashkohuni me ne qe ti tregojme Ramziut se ne jemi sot opozita e vertete dhe neser do te jemi maxhoranca. Gjithcka ju keni thene dhe se bashku do e miratojme keto dite ishin per te diskretituar Ramziun dhe per ti treguar se jemi proamerikane e proeuropiane.Është koha ti tregojmë shqiptareve dhe nderkombtareve se deputetet per marreveshje te tilla historike per te ardhmen e vendit ne BE voten e kane trasparente publike te paster te ndershme dhe te hapur.Votimi i fshehte i sherben vetem Antishqiptareve, antieuropianeve dhe antianerikaneve. Shqiperia si Europa.