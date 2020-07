Basha: Rama kërkon që t’i ndalojë pasi ka frikë nga koalicioni opozitar

Lulzim Basha u shpreh sot se Edi Rama nxori zbuluar se halli i tij është frika nga koalicioni opozitar parazgjedhor, prandaj kërkon t’i ndalojë.

‘Diskutimi i sotëm nuk është për listat e hapura, por koalicionet parazgjedhore, që kanë qenë përherë një realitet i pluralizmit politik, e drejta për të bashkëpunuar në konkurrimin politik. Ky është halli i vërtetë i Edi Ramës, sot ranë edhe dorezat dhe maskat. Shqetësimi i Edi Ramës është një, koalicioni opozitar.

Maska ra se deri tani ishte vendosur si alibi për këtë kërkesë një grup njerëzish që nuk përfaqësojnë asnjë, që këtu në këtë sallë nënshkruan heqjen dorë nga mandati dhe më pas u blenë me para të thata dhe leje ndërtimi.Ata janë mall i blerë nga Edi Rama, u përdorën mish për top. Ishin këta që propozuan heqjen e koalicioneve, ndërkohë që këta janë të interesuar për koalicionet apo për pragun, nuk ka budalla se Edi Rama do listat e hapura, ai është i tmerruar.

Problemi në Shqipëri nuk është sistemi, jo shpata, por krahu. Me cdo lloj sistemi problemi është bashkëpunimi i krimit me politikën, pa zgjidhur këtë cdo sistem do të dështojë. Një sistem me lista të hapura sakohë që nuk shkëputet lidhja e politikë me krimin nuk përbën garanci për shqiptarët. Nëse Edi Rama do të kishte interes për të diskutuar për listat e hapura nuk do ta linte pazar të fund-korrikut. Vendimi për sistemin u takon shqiptarëve me referendum” tha ai.