Basha këshilla Ramës: Qetësohu, askush nuk është i përjetshëm në pushtet

Në fund të konferencës për mediat, Lulzim Basha kishte një këshillë për rivalin e tij politik duke i kërkuar që të pranojë rotacionin e butë.

“Sa nuk është vonë të marrë masat e nevojshme për t’u qetësuar, askush nuk është i përjetshëm në pushtet, askush nuk e ndal dot rotacionin. Edi Rama ti thërrasë përgjegjësisë si kryeministër, qytetar dhe prind dhe të lejojë rotacionin ose të përballe me pasojat e një vendimi ndryshe, por as Shqipëria dhe as shqiptarët nuk do të jenë peng i frikës së Edi Ramës.

Lufta kundër korrupsioni nuk ka të bëjë vetëm me vjedhjen e këtyre 7 viteve por standardin që duhet të vendosim. Jam i vendosur të bëjë gjithçka nesër dhe me ekipin tim kemi krijuar instrumentet e duhur ligjor t’i japim fund pandëshkueshmërisë. Nga PD janë marrë të gjitha hapat për ta nxjerrë reformën në drejtësi nga amullia që e ka futur Rama dhe të nxjerrim në atë reformë që votuam të gjithë në 2016”.