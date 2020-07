Ja 7 gjërat që e bëjnë një grua të ndahet nga partneri edhe kur e do atë

Nëse një grua është e dashuruar, ajo jep gjithçka në një lidhje! Por, kujdes! Ka kufij për gjithçka dhe kur kufijtë e caktuar kapërcehen, ajo pa asnjë dyshim do e lërë burrin që do pa u menduar dy herë. Mund të jenë gabime që burrat i bëjnë ndoshta edhe jo qëllimisht, por janë pikërisht këto që i detyrojnë gratë që t’i lënë edhe pse i duan…

1 Ai nuk dëshiron t’i spikasë gjërat

Nuk është se një grua do gjithmonë që marrëdhënia e saj romantike të jetë një udhëtim me makine, por është e rëndëisshme të lini hapësirë për gjëra të reja. Nëse një nga partnerët dëshiron që të shkojë në të njëjtin restorant çdo ditë, ose të udhëtojë në njëjtin veten për të mos dalë nga zona e tij e rehatisë, e sigurt që partnerja do të mërzitet dhe do e lërë.

2 Ai ju akuzon se keni pritshmëri të larta

Kur një grua po mendon për ndarje me të dashurin e saj, ka të ngjarë që ajo ka bërë shumë përpjekje për të shpëtuar këtë marrëdhënie. Por, nëse partneri nuk pranon të diskutojë gjëra që e shqetësojnë atë dhe, në të njëjtën kohë, të ankohet për kërkesat jorealiste, kjo është koha për të prishur gjërat.

3 Ai anulon takimet me ty për të dalë me miqtë

Nuk ka shumë për të shijuar kur një i dashur papritmas ju lë vetëm një fundjavë, qëndron vonë duke injoruar telefonatat tuaja, etj. Nëse ai është mësuar të anulojë takimet me dhe në vend të kësaj, të kalojë kohë me miqtë e tij, një grua do të fillojë të kuptojë se ky është një sinjal se ajo ka pak rëndësi në jetën e tij.

4 Ai vepron në fshehtësi

Nëse ai po vepron sikur të ketë diçka për të fshehur, ai padyshim që po mashtron. Edhe nëse nuk është ky rasti, kujtohu kur partneri shmang mesazhet kur është afër jush, bisedon me detaje të paqarta rreth planeve të tij ose bëhet mbrojtës kur pyetet se ku ishte. Mungesa e ndershmërisë do të bëjë që çdo grua të dëshirojë të kërkojë një marrëdhënie tjetër, më të qëndrueshme.

5 Ai nuk është kurrë atje kur ju nevojë për të

Kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht që një burrë është jashtë qytetit ose me miqtë, pasi ai mund të jetë i ulur para të dashurës së tij, por ende nuk do të jetë i pranishëm kur dëshiron të flasë për gjëra që kanë rëndësi për të ose që e shqetësojnë. Kur partneri vetëm pretendon të dëgjojë dhe nuk bën asgjë për të ndryshuar situatën apo gjërat, na thoni kush e dëshiron një marrëdhënie si kjo?

6 Ai ju bën të ndjeheni si nëna e tij

Një fëmijë-burrë nuk i ndjek më planet, kurrë nuk dëshiron të ketë biseda për të rritur dhe fajëson partneren e tij se është i lodhur. Në këtë lloj marrëdhënieje, çdo grua së shpejti do të lodhet duke u përpjekur të heq përgjegjësinë nga shpatullat e tij dhe të bëjë justifikime për të dhe do të dëshirojë të fillojë të kërkojë një burrë të rritur.