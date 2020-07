Braçe ‘denoncon’ mjekun e Urgjencës së QSUT: Maska nuk mbahet siç e mban ky, s’ka asnjë vlerë dhe je i ekspozuar

Zv.kryeministri Erion Braçe ka denoncuar mjekun Ilir Allkja të Urgjencës së QSUT për mënyrën e mbajtjes së maskës brenda ambienteve spitalore.

Braçe thotë se nuk ka asnjë vlerë nëse maska mbahet në këtë mënyrë, pasi je i ekspozuar dhe mund të infektohesh.

Prandaj ai i bën thirrje qytetarëve, mjekëve, dhe infermierëve që maskën mos e mbajnë si Ilir Allkja por të mbulojnë hundën, gojën dhe mjekren. Në fakt Braçe është nisur nga fotoja që vetë Ilir Allkja e ka hedhur dje në FB, për t’i bërë apel kujtdo të mbajnë maskë, edhe pse ai vetë gjatë fotografimit mund ta ketë hequr për pak çaste sa për të bërë foton.

Allja apelonte që të mbahet maska kudo, dhe shtonte që as distancimi social nuk bënte punë ndaj COVID-19, por vetëm maska.

STATUSI NGA ERION BRAÇE

OOOOOO!

MASKA NUK MBAHET SIC E MBAN KY DOKTOR!

NUK KA ASNJE VLERE PO E MBAJTE KESHTU,

JE I EKSPOZUAR, MUND TE INFEKTOHESH!

Pa asnje diskutim qe maska eshte jetike tani,

per gjithkend, ne cdo moshe,

ne ambjente te mbyllura,

me shume njerez e pa distanca;

POR JO KESHTU!

DUHET MBULUAR HUNDA E GOJA,

NDRYSHE NUK KA ASNJE VLERE!

Mjeket jane ata qe e dine fare mire kete,

ata duhet te edukojne cdokend!

I jam shume mirenjohes cdo mjeku e infermieri, epidemiologu, farmacisti,

sanitari qe po lufton cdo dite per jeten;

Eshte nje mirenjohje sa personale

po aq edhe shoqerore, kombetare;

E shpreh cilido, kudo qe ndodhet,

kudo ku ka nevoje e merr sherbim nga

njerez ne sherbimin publik,

ne rrezik por te perkushtuar dhe duke sakrifikuar.

Shqiperia ka nevoje per ta tani;

As per polikanet qe bejne si mjeke

e as per mjeket qe bejne politike e asgje tjeter;

si duhen kujt!

Kam nje jave qe te njejtet politikane qe bejne si mjeke dhe, po te njejtet mjeke qe bejne si politikane,

televizive e pa asnje pune tjeter-

ne ndonje qender shendetesore, poliklinike, spital apo ne terren duke gjurmuar infeksionin rast pas rasti JOOOO e JOOOOO, sic mijera kolege,

ti degjoj te thone teresisht te kunderten e asaj

qe kishin thene me pare;

Me pare tamam keta, thane se numrat e vegjel ne karatine ishin te rreme,

se virusi ishte shfaqur qe ne dhjetor e se te vdekurit e numeruar ishin shume me teper nga ajo periudhe;

Pastaj vleresuan masat e marra gjate karantines;

Por tani me ngulm thone po ne televizion,

kurre permes nje pune konkrete se beme gabim qe u mbyllem aq heret e aq fort!

E dini pse?

Per nevoja politike nga fillimi ne fund!

Njerezve as qe ju duhet politika tani,

nese ju nevojitet, kjo ju vlen per vendime te qarta,

te kthjelleta, konkrete per te perballuar semundjen me te rende qe ka kakuar ky vend, evropa e bota!

Ndaj mjaft me politiken boshe;

Ose sherbim konkret per njerezit,

ose llafet nuk behen kurre sherbim e

kurre pune per njerezit!