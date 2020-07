Aksi Milot-Fier/ PD: Edi Rama rrjep shqiptarët, aferë korruptive 2.4 miliardë euro për 35 vjet

Hajdutët me çizme të Rilindjes me në kryehajdutin 🤡 Edi Rama punojnë vetëm që të rrjepin shqiptarët.Siç bënë me unazë e madhe me 20 milion Euro për km tani vjedhjet me rrugët e kanë bërë standard të dhe shpallin garën e paracaktuar Milot- Fier që do të kushtojë 1.2 miliardë euro për 115 kilometra, nga të cilat 62 kilometra janë ekzistuese! Fitimet nga kjo aferë do të jenë marramendëse:2.415.555.386 euro për 35 vjet; 69 milionë euro/vit5.75 milionë euro/muaj.192 mijë euro/ditë.8 mijë euro/orë.133 euro/minutë.Kjo është vjedhja e radhës e bandës në pushtet. Shpëtimi i vetëm është largimi i Edi Ramës.#kryeministerideshtuar

