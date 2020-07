Këngëtarja e njohur shqiptare pozitive me COVID-19: Ju lutem mos e fshihni që jeni të infektuar

Adelina Thaçi e infektuar me COVID -19. Lajmin e ka dhënë vetë këngëtarja shqiptare nga Kosova ne anë të një njoftimi në rrjetet sociale, ku ka konfirmuar se ka dalë pozitive në testin për koronavirus.

Këngëtarja tregoi se edhe pse është kujdesur në maksimum, për shkak të papërgjegjshmërisë së disa personave është infektuar.

“Te dashur miq e familjare,

Pas kaq muajve te kujdesit ne maximum nga ky virus,pa dal asnjihere pa maska pa doreza,besa 3 muajt e pare as nga shtepija.

Ne mesin e kesaj popullate kemi kaq shume njerez te pa pergjegjshe qe i hasim e e mshefin pa asni fije turpi.

Une hasa ne keto simptoma

Para dy dite, pra;

Lodhje te madhe te trupit

Dhimbje te syve larte, poshte, anash, kokedhimbje dhe qafa.

Une skam humbje te shijes e as te nuhatjes, jo koll.

Temperature 37.5

Pra keto ishin simptomet e mija

Dhe e bona testin ku para pak qastesh me rezultoi pozitiv. Ju lutem mos fshehni qe jeni me virus, mos dilni pa masa mbrojtese, e ju njerez qe e fshihni duhet marre me ju ardh, e qe e di qe jeni te shumt!

Me respekt Adelina Thaqi Meta”, shkruan Adelina.