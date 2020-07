Ishte përzgjedhur për rolin e Fatmirit në serialin “Haklaj”, aktori kryesor merr vendimin e papritur

Një serial me katër pjesë do të mbajë titullin “Haklaj” dhe rolin një prej djemve më të njohur të familjes, Fatmir Haklaj, do ta luajë mjeku nga Fieri Jurgen Malaj. Ai është përzgjedhur në këtë rol për ngjashmërinë e madhe që ka me Fatmir Haklajn.

Por ditën e sotme Jurgen Malaj ka bërë publik vendimin e tij, duke thënë se refuzon të ketë rolin kryesor në këtë serial, për disa arsye. Sipas tij, një film i tillë nuk mund të realizohet pa u dhënë fillimisht drejtësi për çeshtjet në fjalë.

Ai shton se është e vështirë, gati e pamundur të luash rolin e një Fatmirit, kur personat e tjerë të përfshirë në ngjarje janë ende të fuqishëm dhe të etur për gja kmarrje.

Rreth 35 milion euro janë mbledhur deri tani për këtë projekt të një regjisori suedezo-amerikan në bashkëpunim me një regjisor nga Kosova. Po ashtu shumë aktorë shqiptarë do të përmbushin rolet e tjera.

Organizatorët shprehen se seriali nuk ka për qëllim të bëhet palë me familjen Haklaj, por të vendosë theksin mbi fenomenin e gjakmarrjes