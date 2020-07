Basha me Dhomën Gjermane të Tregtisë: Plani i PD do ta nxjerrë vendin nga kriza

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, priti sot përfaqësuesit e Dhomës Gjermane të Tregtisë, të cilët i njohu me programin ekonomik qeverisës të PD.

Lideri demokrat vlerësoi kontributin shumëvjeçar dhe rekomandimet e dhëna së fundmi për situatën ekonomikë në vend si pasojë e krizës së shkaktuar nga pandemia.

“Situata e vështirësuar ekonomike dhe plani i PD për nxjerrjen e vendit nga kriza, ishin dy nga çështjet kryesore që diskutova sot me përfaqësues të Dhomës Gjermane të Tregtisë, e cila ka 92 anëtarë dhe përfaqëson kompanitë më të mëdha gjermane që operojnë në Shqipëri. Përfaqësuesit e Dhomës Gjermane të Tregtisë më njohën me shqetësimet e tyre kryesore: Klima negative për ekonominë dhe biznesin, mungesa e konkurrencës dhe transparencës, zvarritjet, burokracia dhe korrupsioni, pasiguria për investimet, ndryshimet e shpeshta të politikave fiskale dhe konkurrenca e pandershme. Krahas krizës së thellë ekonomike, vendi sot po përballet dhe me rëndimin e krizës shëndetësore, ç’ka e tregojnë numrat në rritje të të infektuarve dhe atyre që humbasin jetën me COVD-19 dhe mungesa e strategjisë nga ana e qeverisë për t’u përballur me të. Në vend të akordimit të fondeve për shëndetësinë, mbështetjen e biznesit dhe punësimit, qeveria vazhdon të marrë borxh për PPP, tendera e koncesione korruptive.”

Basha shprehet se Shqipëria ka potenciale të jashtëzakonshme, tërheqëse për investitorët dhe që janë mundësi për çdo qytetar për të punuar dhe jetuar mirë në vendin e tyre. Sipas tij, vendit i duhet një qeveri e përgjegjshme, e cila të vërë Shqipërinë në punë dhe jo ta ndajë “si plaçkë mes pushtetarëve dhe një grushti oligarkësh”.

“Ne kemi punuar ngushtësisht me ekspertët më të njohur ekonomik të CDU-së, me mbështetjen e Fondacionit Konrad Adenauer për planin tonë ekonomik, në qendër të të cilit është bërja e Shqipërisë një vend terheqës për investimet e huaja, mes të cilëve edhe atyre nga Gjermania, të cilët kanë një potencial të madh investimi dhe punësimi. Ekonomia, punësimi dhe mirëqenia e shqiptarëve do të përftohen drejtpërdrejt nga plani ynë ekonomik. Taksë e sheshtë 9%, heqja e taksës “Rama” 24 lekë për litër mbi karburantin, moratoriumi 1 vjeçar për inspektoriatet dhe transparenca totale me paratë publike, janë disa nga masat e shpejta që do të marrim në këtë drejtim. Prioritet do të jetë lufta kundër korrupsionit, konkurrencës së pandershme dhe monopoleve dhe garantimi i sigurisë së biznesit.”

Basha theksoi se në takimin me përfaqësues të Dhomës Gjermane të Tregtisë mori mendime dhe sugjerime të vlefshme, për të cilat tha se do të përfshihen në planin ekonomik të PD-së.